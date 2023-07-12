Племінниці принцеси Діани відзначили свій день народження розкішним відпочинком (фото)

Леді Амелія та Еліза Спенсер відзначили свій 31-й день народження в компанії своїх коханих.

Племінницям покійної принцеси Діани, яким 10 липня виповнився 31 рік, не чужий блиск і гламур світського життя. І їхній день народження не став винятком: вони прокинулися в приголомшливому 5-зіркововму готелі Hôtel Cap-Estel, розташованому на півдні Франції всього за 10 хвилин їзди від Монако. Про це пише Daily Mail.

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Разом із близнюками на розкішному курорті відпочивали чоловік леді Амелії Грег Маллетт, а також обранець леді Елізи Ченнінг Міллерд. Чоловіки поспішили поділитися привітаннями з днем народження у своїх соціальних мережах.

Грег позначив Амелію і написав: "Можливість кохати тебе (і бути коханим у відповідь) — це найбільший подарунок, про який я коли-небудь міг попросити. Назавжди! У цьому і наступному житті".

Грег Маллетт і Амелія Спенсер Фото: Instagram @ameliaspencer15

Він також опублікував на своїй сторінці в Instagram фотографію з їхнього весілля і написав: "У твій перший день народження як дружини я хочу процитувати частину того, що я сказав у день нашого весілля. Я обіцяю тримати тебе в променях світла і заохочувати твої амбіції. Я обіцяю любити тебе до місяця і зірок і назад, але дозволяти цьому коханню рости і трансформуватися в міру того, як кожна клітинка мого тіла (і серця) буде робити те ж саме".

Грег Маллетт і Амелія Спенсер

На завершення він поділився знімком з Елізою, на якому написав: "Моя сестра протягом 14 років. Я люблю тебе всім серцем. З днем народження!".

Тим часом Ченнінг опублікував не менш романтичний знімок з Елізою, написавши: "З днем народження любов усього мого життя, моя скеля і мій світ. Дякую, що перетворюєш кожну секунду кожного дня на найбільшу пригоду".

Ченнінг Міллерд і Еліза Спенсер

Далі він розмістив фотографію Елізи та Амелії разом, написавши: "З днем народження мої найкращі. Я не можу любити вас обох більше".

Тим часом леді Амелія на своїй сторінці в Instagram розповіла про те, як минув їхній ранок. Вона опублікувала фотографію, на якій вона і Грег занурюються в море, очевидно, насолоджуючись раннім ранковим сеансом катання на паддл-борді.

Дівчина написала, що це був "ранок дня народження мрії".

Грег Маллетт і Амелія Спенсер Фото: Instagram @ameliaspencer15

Розкішні апартаменти компанії описані в Інтернеті як "бутік-готель у власному закритому маєтку, розташованому серед пишної зелені та красивих дерев".

Далі на сайті йдеться про таке: "Cap Estel — це відокремлене місце, тихий оазис, де можна сховатися від натовпу і насолодитися повним спокоєм і самотою. Не дивно, що вже понад 50 років сюди приїжджають світові знаменитості, щоб відпочити і насолодитися тишею та невимушеною елегантністю".

Амелія та Еліза, які переїхали з Кейптауна до Лондона 2021 року, є доньками брата принцеси Діани Чарльза Спенсера і його першої дружини Вікторії Ейткен. Леді Еліза і леді Амелія виросли в Констанції (Південна Африка) і в родовому маєтку Алтхорп.

Раніше Фокус писав, що племінниці принцеси Діани в ефектному вбранні відвідали виступ Бейонсе.