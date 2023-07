Як позбутися целюліту. Топ 9 продуктів від "апельсинової кірки"

Целюліт — поширена проблема, яка потребує комплексного вирішення. Косметичних засобів буде недостатньо, потрібно змінювати спосіб життя, зокрема й харчування.

Целюліт — досить часте явище, особливо, якщо ви страждаєте на ожиріння або маєте підвищений індекс маси тіла. Наприклад, 73,6% дорослого населення Америки з надмірною вагою або клінічним ожирінням страждають від проявів целюліту на стегнах або сідницях. Целюліт — це негарно і ще більше підкреслює наявність зайвої ваги. Про це пише Eat This, Not That.

Жирова тканина є у всіх людей і вона становить близько 10-25% від загальної маси тіла. Кількість жирової тканини залежить від генетики, статі, віку та інших чинників. Помилково вважати, що целюліт — це жир, це фізіологічна реакція організму на накопичення жиру. Вона виникає, коли колагенові волокна, що з'єднують жир зі шкірою, руйнуються або розтягуються, дозволяючи жировим клітинам випинатися.

Фото: Pexels

Існує безліч косметичних засобів для боротьби з целюлітом, але, на жаль, вони мають низьку ефективність. Вони здатні лише візуально зменшити прояви целюліту, але й це тимчасовий ефект. Замість того, щоб купувати черговий лосьйон від целюліту, змініть свій спосіб життя, зробивши акцент на правильному харчуванні, нормалізації ваги, достатньому споживанні рідини та фізичній активності — все це допоможе впоратися з целюлітом у довгостроковій перспективі.

Целюліт іноді проявляється й у людей без видимих зайвих кг, а надмірна вага лише підкреслює його прояви. Контролюйте своє харчування, додавши в нього ці продукти, це допоможе не тільки зменшити прояви целюліту, а й скинути зайву вагу.

Чорниця

Фото: Pixabay

Відомо, що вживання овочів, фруктів і ягід, включно з чорницею, позитивно впливає на зниження маси тіла. Ці продукти багаті на клітковину, необхідні вітаміни, мінерали й антиоксиданти, які сприяють нормалізації ваги і всіх обмінних процесів в організмі. Крім того, огляд досліджень, опублікований у Європейському журналі харчування, демонструє зв'язок між вживанням фруктів та овочів і зниженням ризику хронічних захворювань, таких як високий кров'яний тиск.

Сочевиця

Сочевиця, також як нут і квасоля, є чудовим джерелом рослинного білка та клітковини. В Американському журналі клінічного харчування було опубліковано дослідження, яке підтвердило, що за умови регулярного вживання, бобові сприяють помірній втраті ваги та зменшенню проявів целюліту.

Груші

Фото: Pixabay

Груша — фрукт, у якому міститься велика кількість клітковини, приблизно 6 грамів на середню грушу. Якщо ви з'їсте її після обіду або на перекус, то відчуєте ситість і з високою ймовірністю не переїсте ввечері. Додавайте грушу до фруктового салату, ранкової вівсянки або наріжте й злегка вмочіть в арахісову пасту — це смачно та корисно для вашої фігури.

Кале

Згідно з перехресним дослідженням 2014 року, опублікованим у Журналі Академіх харчування та дієтології, люди, які регулярно вживають темно-зелені листові овочі, такі як капуста кале, мають нижчий відсоток вісцерального жиру, ніж ті, хто не вживає ці овочі. Подібну дію чинять також овочі жовтого та темно-помаранчевого кольору.

Авокадо

Фото: Pixabay

Незважаючи на те, що авокадо доволі калорійний фрукт, він сприяє зниженню ваги та зменшенню проявів целюліту. Згідно з дослідженнями, жінки, які регулярно вживали авокадо, за чотири роки втратили більшу кількість ваги, ніж ті, хто не додає його до свого раціону харчування.

Гриби

Гриби називають рослинним м'ясом і не дарма! Вони дуже поживні та містять велику кількість клітковини, але мало калорій. За допомогою грибів можна легко зменшити калорійність вашої їжі, відчуваючи при цьому ситість, адже гриби — дуже об'ємний продукт.

Гриби надають стравам пікантного смаку, тож їх додають до соусів та м'ясних страв, щоб поліпшити смак й поживну цінність.

Вода

Фото: Pixabay

Вода — це не їжа, але вона відіграє значну роль у боротьбі із зайвою вагою та целюлітом. Звичайна питна вода або вода з додаванням сезонних фруктів допомагає уникнути зневоднення. Підтримувати нормальний рівень гідратації в організмі й уникнути появи целюліту. Жінкам рекомендується випивати не менше 11,5 склянки води на день, чоловікам — 15,5 склянки.

Банани

Банани — це чудове джерело калію, мінералу, який контролює набряки, оскільки взаємодіє з натрієм. Через спеку або велике споживання солі відбувається затримка рідини в організмі, що призводить до набряків і проявів целюліту.

Батат

Якщо ви любите крохмалисті овочі, то батат — найкращий вибір, адже він багатий на необхідні для організму нутрієнти, містить велику кількість вітаміну А. Також батат — лідер за вмістом калію, мінералу, який здатний зменшити видимі прояви целюліту, спричиненого надмірним споживанням натрію (солі).

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

