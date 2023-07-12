В охоронця Зеленського на острові Зміїний помітили екзотичний пістолет Laugo Arms Alien за 5000 доларів

Цей рідкісний 9-мм пістолет "Чужий" вирізняється екзотичним дизайном, високою точністю і ціною.

8 липня, на 500-й день війни з РФ президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний. І серед охоронців військові експерти помітили людину з унікальним і дуже дорогим пістолетом Laugo Arms Alien за п'ять тисяч доларів. Про це пише The War Zone.

"Ми не знаємо, хто надав охорону, але в ГУР, безумовно, є така можливість, а також доступ до якіснішої та загалом новішої зброї та спорядження", — зазначає автор матеріалу Джозеф Тревітік.

Користувач Twitter @AbraxasSpa був серед тих, хто першим помітив, як його називають, пістолет "Чужий" на стегні одного з українських військовослужбовців, які охороняли Зеленського, Буданова та інших під час візиту. Хоча доступне відео з поїздки на Зміїний острів пропонує лише обмежений огляд пістолета, він має дуже чітку форму та особливості.

Фотографії Володимира Зеленського з острова Зміїний

На сьогодні Alien, мабуть, не використовується як стандартна зброя будь-якою великою військовою або правоохоронною групою. Але пістолети активно продаються професійним стрільцям.

Пістолет Laugo Arms Alien Фото: Laugo Arms

У США ці пістолети зазвичай продаються за ціною близько 5000 доларів. Це в кілька разів перевищує вартість більшості поширених сьогодні на ринку напівавтоматичних пістолетів. Наприклад, пістолет на базі платформи Glock коштуватиме близько 2000 доларів.

Як Laugo Arms Alien опинився в Україні — невідомо. І хто його таємничий власник — теж. Але зрозуміло одне — один з охоронців Володимира Зеленського озброєний одним із найсучасніших пістолетів, доступних сьогодні на комерційному ринку. Таким чином, це перше відоме використання цієї екзотичної зброї військовим підрозділом.

Що таке Laugo Arms Alien

Вага Laugo Arms Alien — 1120.5 грамів із незарядженим магазином на 17 патронів. За вагою Alien більше відповідає пістолетам більшого калібру, таким як культовий Colt M1911 калібру 45 мм.

Реклама пістолета Laugo Arms Alien

Концепція пістолета "Чужий" сягає початку 2000-х років, але його провідний конструктор Ян Луканські почав активно працювати над ним тільки на початку 2010-х.

Alien дебютував на виставці в Німеччині 2019 року і вперше був показаний у Сполучених Штатах, де у Laugo Arms також є підрозділ, наступного року.

Як випливає з назви, дизайн Laugo Arms Alien багато в чому відрізняється від інших традиційних пістолетів. Ядро конструкції зосереджено на нерухомому стволі, розташованому в рамці, а не на затворі. Це дає пістолету так звану дуже низьку вісь каналу ствола. Це допомагає пом'якшити віддачу, оскільки більша частина сили спрямована назад у долоню, а не на неї. Низькопрофільний затвор також дуже допомагає знизити віддачу і схильність дульного зрізу до закидання вгору під час стрільби. Результатом є високий ступінь точності навіть під час швидкої стрільби.

Хто виробник культового пістолета

Назва компанії, заснованої Лучанські, є грою назви римського поселення Лаугаріціо. Воно було розташоване неподалік від сучасного міста Тренчин у Словаччині, де була заснована компанія Laugo Arms.

Назва пістолета "Чужий" є явним відсиланням до знаменитої однойменної кінофраншизи та її культових інопланетян-ксеноморфів. Подібність пістолета з цими жахливими вигаданими істотами незаперечна.

Laugo Arms Alien на випробуваннях Фото: Laugo Arms

Штаб-квартира того, що нині відоме як Laugo Arms Czechoslovakia, відтоді переїхала до Праги в Чехії.

Лучанські раніше розробив пістолет-кулемет, який перетворився на CZ Scorpion Evo 3. Чеський виробник зброї CZ, який тепер є частиною Colt CZ Group, зрештою придбав права на Evo 3 і продовжує виробляти варіанти цієї конструкції, які використовуються в усьому світі правоохоронними органами та військовими частинами.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний на 500-й день війни. Президент, одягнений у чорну толстовку з капюшоном і камуфляжний бронежилет, поклав квіти в пам'ять про захисників острова і подякував усім українцям, які боролися за свободу країни після вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

Крихітний острів став символом українського опору в перший же день війни, коли українські прикордонники відмовилися здатися російським військовим.

Коли російські військові на флагманському крейсері Чорноморського флоту "Москва" зв'язалися по радіо з українськими прикордонниками на Зміїному, запропонувавши їм здатися або померти, один з українських захисників острова у відповідь на ультиматум передав по радіо: "Російський військовий корабель, іди на х...".

Ця фраза стала культовою, на честь захисників острова Зміїний випустили марку і листівку, її зображують на футболках, банерах і автомобілях.

14 квітня 2022 року крейсер "Москва" був підбитий і затонув у Чорному морі. Міноборони Росії приховувало це до останнього моменту, запевняючи, що крейсер "зазнав пошкоджень".