Дженніфер Лопес у трендовому кремовому ансамблі відправилася на прогулянку (фото)

Знаменитість та її 15-річну доньку помітили в Лос-Анджелесі.

53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес сходила з 15-річною донькою Еммою на ланч. Про це пише Daily Mail.

Зіркова родина відвідала кафе Mauro у Лос-Анджелесі. Дружина Бена Аффлека обрала для прогулянки стильний кремовий оверсайз комплект та капелюх із широкими крисами в тон.

Артистка доповнила свій образ парою блискучих черевиків і рожевими окулярами. Вона також носила кілька золотих аксесуарів, включаючи масивні підвіски та сережки-кільця.

Тим часом 15-річна Емма продемонструвала трендову футболку Hannibal зі світлими джинсами та чорними кросівками.

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Джей Ло виховує Емму та її близнюка Макса від свого колишнього чоловіка Марка Ентоні, з яким вона була одружена з 2004 по 2014 рік.

Дженніфер Лопес з донькою Еммою

Наразі співачка одружена з Беном Аффлеком, з яким уже зустрічалася на початку 2000-х, проте в останній момент вони передумали одружуватись. Через практично 20 років перерви у стосунках зірки знову зійшлися та зіграли весілля влітку 2022 року.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: On The JLo

Нагадаємо, Дженніфер Лопес розкритикували через бізнес, повʼязаний з алкоголем.

Також Фокус писав про те, як 53-річна Джей Ло виглядає без макіяжу.