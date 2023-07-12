Емілі Ратаковскі звозила сина у Францію та нарвалася на критику

Фоловерам знаменитості не сподобалась одна з локацій, яку вона обрала для фотосесії.

32-річна американська модель Емілі Ратаковскі звозила дворічного сина у Францію. Знімками зірка подіумів польсько-єврейського походження ділиться у своєму Instagram з понад 30 млн підписників.

"Слай тепер може сказати "мерсі"", — написала Ратаковскі.

Емілі показала низку літніх французьких кадрів, серед яких фото на лавандовому полі, у місцевому закладі та на кладовищі.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Емілі Ратаковскі із сином

Втім, підписникам моделі локація кладовища для фотосесії в купальнику не сподобалась.

"Дуже відповідний одяг для цвинтаря…", "Майте повагу на цвинтарі, будь ласка", "Кладовище — це не декор для ваших "інстаграмних" фото.…" — пишуть фоловери американської знаменитості, яка ігнорує критику фанатів.

Фото: Emily Ratajkowski/Instagram Фото: Emily Ratajkowski/Instagram Фото: Emily Ratajkowski/Instagram

Дворічний Сильвестр (Слай) — син Ратаковскі та кінопродюсера Себастьяна Бер-Маккларда, з яким модель розлучилася влітку 2022 року. Повідомлялося, що чоловік неодноразово зраджував матері свого сина.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі показала, з чим носити білий топ влітку 2023.

Також Фокус писав про стильний образ для літніх прогулянок 2023 від Емілі Ратаковскі.