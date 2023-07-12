Ніколь Кідман показала ідеальний діловий костюм (фото)

Ніколь разом із Зої Салданою представили в Лондоні свій серіал "Спецназ: Левиця".

56-річна австралійська та американська оскароносна акторка Ніколь Кідман відвідала прем'єру нового серіалу "Спецпризначенці: Левиця" (Special Ops: Lioness) від Paramount + в IET London і мала карколомний вигляд у брючному костюмі від Ferragamo, пише Daily Mail.

Стиліст зірки Юлія фон Бем підібрала для неї двійку бежевого кольору. Цей ефектний костюм з колекції Resort 2024 складається з однобортного блейзера оверсайз і відповідних до нього прямих штанів. Обидві частини мають нейтральний відтінок, що робить цей набір ідеальним для змішування і поєднання. Під блейзер Ніколь одягла білий топ з V-подібним вирізом.

Образ зірка доповнила чорними блискучими туфлями-човниками. Своє волосся актриса залишила розпущеним, а непомітним макіяжем лише злегка підкреслила риси обличчя.

На прем'єрі Кідман була не одна, а зі своєю партнеркою по серіалу Зої Салданою. Та мала не менш ефектний вигляд у фіолетовій шовковій сукні довжини міді з рюшами, що утворюють щось схоже на троянду з правого боку. На ногах у неї були сіро-блакитні чоботи-панчохи з відкритим носком.

Зої Салдана та Ніколь Кідман у Лондоні Фото: Getty

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Серіал "Спецназ: Левиця" розповідає про реально існуючий жіночий підрозділ ЦРУ "Левиця". Його учасниці впроваджуються в терористичну організацію і намагаються зруйнувати її зсередини. Режисери проєкту — Пол Кемерон й Ентоні Бірн, а сценарій написали Тейлор Шерідан і Джилл Вагнер. Світова прем'єра серіалу запланована на 23 липня 2023 року.

Раніше Фокус писав, як за роки успішної кінокар'єри змінилася Ніколь Кідман.