Ріта Ора показала ідеальну фігуру в стильному вбранні від Готьє (фото)

Співачка зробила фото під час свого європейського концертного туру, обравши класичну модель від Jean Paul Gaultier з поздовжніми смужками.

32-річна співачка Ріта Ора продемонструвала приголомшливу фігуру в найбільш підходящому для цього вбранні: костюмі з поздовжніми смужками від Jean Paul Gaultier. Фото вона опублікувала у своєму Instagram.

Знімки були зроблені в Берліні, де зараз Ріта Ора перебуває в рамках свого концертного туру.

І для демонстрації своєї фігури вона вибрала найкраще з дизайнерських нарядів — смугастий костюм від Jean Paul Gaultier. Він складається з короткого топа з довгими рукавами і довгої спідниці з низькою посадкою. Вартість костюма — близько 700 доларів. А його фішка в смужках, що створюють оптичну ілюзію.

Ріта Ора у вбранні від Готьє Фото: Instagram ritaora Ріта Ора у вбранні від Готьє Фото: Instagram ritaora

Хоч це вбрання і з нової колекції, але насправді це римейк вбрання з весняної колекції Готьє 1996 року під назвою Cyberbaba.

Нове народження вбрання пережило, коли вінтажну сукню одягла Кім Кардаш'ян, щоб отримати свою нагороду People's Choice Awards.

Ріта Ора у вбранні від Готьє

Готьє негайно оновив модель, додавши в неї воланів і блискіток і показавши в колекції 2019 року, а після ще не раз звертався до популярного фасону.

Культове вбрання Готьє

Зараз Ріта Ора старанно працювала над просуванням своєї нової музики і свого останнього треку Don't Think Twice.

У новій пісні вона зізнається, що "ніколи не відчувала себе більш живою", ніж коли її чоловік, оскароносний режисер Тайка Вайтіті "вперше побачив її оголеною".

Це третій сингл з її нового альбому You and I, у якому розповідається про любовний шлях Рити та її обранця.

Нещодавно Рита розповіла в інтерв'ю, що новий альбом відображає те, наскільки вона подорослішала за останні кілька років.

"За останні кілька років я просто виросла. Моє життя розвивалося. Я почала вести щоденник, і ці записи перетворилися на пісні. Це магія. Занурення в написання пісень для цього альбому відкрило мені очі", — розповіла співачка.

Нагадаємо, раніше британська поп-зірка і оскароносний режисер підтвердили, що зіграли таємне весілля. Не виключено, що вони повторять весільні клятви і влаштують шикарну вечірку для друзів і родичів.

Ріта Ора і Тайка Вайтіті дали інтерв'ю для нового номера австралійського Vogue. І продемонстрували свою любов у чуттєвій фотосесії.