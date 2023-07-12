"Стільки щастя": Періс Гілтон розповіла, чи хоче ще дітей (фото)

Світська левиця вже є мамою хлопчика, однак у неї великі плани на майбутнє.

Натхненна візитом до своїх трьох маленьких племінниць, Періс Гілтон написала про те, як вона "плекає дорогоцінні спогади" зі своїми маленькими членами сім'ї. Фотографіями зірка поділилася з шанувальниками у своєму Instagram.

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"Бути тіткою приносить мені стільки щастя", — написала знаменитість.

Гілтон додала, що моменти спілкування з племінницями наповнюють її серце "любов'ю". Вона продовжила: "Мрію про той день, коли у мене буде своя маленька принцеса, з якою я зможу розділити ці неймовірні моменти".

У січні цього року Періс стала мамою. Сина, якого назвали Фенікс Беррон Гілтон Реум, зірці народила сурогатна мати. Попри те, що Періс відома як зірка реаліті-шоу і спадкоємиця найбільшої у світі мережі готелів і курортів Hilton, вона також зарекомендувала себе як впливова бізнесвумен, співачка, діджейка і мати.

Періс Гілтон із сином Фото: Instagram parishilton

Вона також стала однією із засновників компанії 11:11 Media — глобального бізнесу, призначеного для роботи з авторами, брендами та IPS, які прагнуть змінити світ на краще через обраний ними вид діяльності. У її списку досягнень нещодавній дебют як вокалістки та кілька книжок, зокрема свій перший бестселер — мемуари "Зізнання спадкоємиці".

Однак на своїй сторінці в Instagram Періс ясно дала зрозуміти, що після народження сина Фенікса, її головне досягнення — материнство.

Нагадаємо, Періс Гілтон розповіла, що під час пандемії Covid-19 вона разом із чоловіком Картером Реумом заморозили ембріони.

Також Фокус писав, що Періс Гілтон зізналася, що зробила аборт у 20 років.