Джулія Фокс у макіяжі домінатрікс з'явилася на сторінках Vogue

Модель і актриса пояснила, чому ненавидить термін "краса".

33-річна італійська модель і акторка Джулія Фокс з'явилася на сторінках Vogue, де не тільки постала з нереальним макіяжем, а й поспілкувалася з журналістами, розповівши про те, що для неї значать краса, епатаж, секрети по догляду за собою.

Сьогодні Джулія — модна ікона, кожен вихід якої не залишається без уваги. Її сміливі і часто провокаційні вбрання вже стали притчею во язицех. Те саме стосується і її макіяжу. Нещодавно вона стала обличчям колекції Industrial 2.0 Ісамаї Френч, з'явившись перед камерою фотографа Ейдана Замірі в макіяжі в стилі БДСМ, створеному продуктами з нової лінійки.

За словами Фокс, вона ненавидить поняття "краса".

"Я знаходжу це гнітючим. Хотілося б, щоб ми прибрали це слово з косметики. Тому що для мене, коли я користуюся косметикою і роблю свої звичайні процедури з догляду за шкірою або що б там не було, я не прагну мати гарний вигляд. Це більше пов'язано з турботою про себе. Версія мене, яка хотіла мати сексуальний вигляд для хлопців, просто більше не існує. Раніше привабливість була валютою, яку я могла використати, щоб вийти із ситуації, але я сильно змінилася після того, як стала мамою. Я почала бачити тонкі способи пригнічення жінок. Ось чому я не поділяю патріархального уявлення про те, що жінки повинні намагатися мати гарний вигляд. Подивіться, як це впливає на жінок і молодих дівчат із самого раннього віку: ми бачимо, на що готові піти жінки, ризикуючи своїм життям, навіть помираючи, щоб бути красивими. Тож для мене макіяж — це спроба виразити себе і проявити творчий підхід — це ще одна форма мистецтва", — зазначила зірка.

Джулія Фокс згадала, як у минулому була домінатрікс Фото: @isamayabeauty

Джулія зізналася, що в 10-річному віці часто ходила в аптеку, де разом із ліками продавалася і косметика. Вона була в захваті від вибору і хотіла купувати її для себе, щоб здаватися старшою.

Сьогодні їй подобаються такі продукти як Isamaya Liplacq і Isamaya Skinlacq:

"Я беру з собою Skinlacq на зйомку, тому що це святий Грааль. Я також люблю свої палетки Pat McGrath. Я одержимий. У мене є всі до єдиної, і вони такі кумедні, є такий широкий діапазон для самовираження".

Що стосується її публічних виходів і виборів одягу для прогулянок, то головне, запевняє Фокс, — не слідувати тенденціям.

"Не намагайтеся виглядати як усі. Не робіть щось тільки тому, що всі це роблять. Найкраще, що ви можете зробити, це просто залишатися вірним тому, хто ви є, і не дозволяти себе заганяти в рамки. Коли всі йдуть направо, мені подобається йти наліво і робити те, що інші люди не роблять. Я хочу показати людям, що існує не одна реальність, і що ми не повинні всі мати однаковий вигляд. Багато людей сьогодні в соціальних мережах виглядають як клони один одного. І це нормально, але я просто хочу показати дівчатам, що вони можуть сяяти у своїй істинній особистості і бути виродками. Як би безглуздо це не було, найкраще, що ви можете зробити в житті, — це бути собою. Навіть якщо більшість людей не згодні з вами, ви знайдете невелику групу, яка з вами погодиться, і ці люди збагатять ваше життя, і ви зможете встановити з ними справжні зв'язки, засновані на взаєморозумінні. Якщо ви весь час маскуєтеся, як ви збираєтеся залучати у своє життя справжні, корисні зв'язки?", — заявила актриса.

Фото: @isamayabeauty

Зберігати гарну форму Джулії допомагають фізична активність, творчість і масаж:

"Я багато ходжу. Я люблю ходити пішки і люблю кататися на велосипеді — я їжджу на велосипеді всюди". Я багато пишу. Намагаюся робити масаж раз на місяць".

Раніше Фокус писав, що Джулія Фокс знялася в новій рекламній кампанії лінії макіяжу "Industrial 2.0" від бренду Isamaya, натхненної БДСМ.