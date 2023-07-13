"Бережіть себе": Джонні Депп записав відеозвернення для росіян (відео)

Під час передпоказу фільму "Фаворитка" у Москві глядачі прослухали звернення актора, в якому він подякував за перегляд та пообіцяв "побачитися". За даними росЗМІ, він планує приїхати в Росію.

Американський актор Джонні Депп звернувся до росіян через відео на передпоказі фільму, де зіграв головну роль. Його зверненням поділилась у соцмережах баскетболістка Катерина Кейру, як повідомляє Фокус.

У Москві пройшов допрем’єрний показ фільму "Фаворитка" (у РФ назву переклали як "Жанна Дюбаррі"). Депп зіграв у кінострічці короля Людовика XV Улюбленого. Перед переглядом історичної драми російські глядачі побачили відеозвернення актора, в якому він подякував за перегляд та, несподівано, порадив "берегти себе".

"Наш фільм "Жанна Дюбаррі", я ним дуже пишаюся і сподіваюся, що ви отримаєте задоволення. Бережіть себе, побачимося", — сказав Депп.

Джонні Депп збирається на екскурсію Росією

Окрім того, 10 липня у російському ЗМІ з посиланням на пресслужбу групи "ЯМОРЕ" повідомляли, що голлівудський актор не проти приїхати у РФ.

За поїздку в країну-агресорку Депп попросив лише 370 тисяч доларів. Спочатку зірці пропонували більший гонорар, однак команда актора запропонувала зменшити суму в обмін на екскурсію містами Росії.

У коментарях під останньою публікацією Деппа в соцмережах користувачі з України виражають своє невдоволення. Коментатори критикують рішення актора відвідати країну-агресорку, яка обстрілює сусідню державу та вбиває людей. У коментарях йдеться, що новина "розбила серце" фанатам з українських міст.

Водночас росіяни у коментарях радіють можливості побачити зірку та уточнюють, коли він планує бути в Калінінграді.

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Нагадаємо, Джонні Депп взяв у кредит 10 мільйонів доларів, щоб врятувати свою нерухомість. За даними медіа, свій статок у розмірі 650 мільйонів доларів актор витратив на суди з колишньою дружиною та нерозважливі покупки.

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