Олена Зеленська продемонструвала ідеальний штанний костюм (фото)

Дружина президента відвідала лікарню у столиці Литви.

Перша леді України Олена Зеленська продемонструвала ідеальний штанний костюм. Знімками з нещодавнього публічного заходу дружина президента ділиться в Instagram.

Олена Зеленська напередодні зустрілася з міністром охорони здоров’я Литви Арунасом Дулькісом.

"Сьогодні, зустрічаючись із ним у Вільнюсі, укотре подякувала за те, як його країна рятує наших людей. Думаю, наступною стане співпраця ще й у порятунку ментального здоров’я українців – відповідна всеукраїнська програма стартувала в нас торік, а в Литві діє ще з 2007-го, і в ній дуже багато співзвучного з тим, чого хочемо досягти ми", — розповіла перша леді, додавши, що 170 поранених захисників України лікуються або вже пролікувалися в Литві.

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Олена Зеленська у Литві

Для офіційної зустрічі дружина Володимира Зеленського обрала молочний двобортний штанний костюм, який поєднала з шоколадною кофтиною. До образу перша леді додала лаконічні сережки та обрала темні туфлі на підборах.

Олена Зеленська у Литві Фото: Olena Zelenska/Instagram

Нагадаємо, Олена Зеленська у вишиванці українського бренду відвідала Культурний центр в Ізраїлі.

Також Фокус писав про головне з нещодавнього інтервʼю Олени Зеленської.