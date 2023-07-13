10 красивих давніх українських імен для хлопчика

Дедалі більше українців цікавляться своєю культурою і частіше обирають своїм дітям традиційні для нашої країни імена. Фокус підготував список із 10 давніх українських чоловічих імен.

Красиві українські давні імена та їхнє значення:

Лука — з латині "той, що світиться"

Любомир — "любий світу"

Сава — від давньоєврейського "старець, мудрець"

Остап — з грецької "твердий, незмінний, стійкий"

Ярема (Єремій) — від давньоєврейського "піднесений богом"

Дарій — від перського "благий володар"

Устим — від латинського "справедливий, сумлінний"

Левко — від грецького "цар звірів"

Соломон — з івриту "мирний, цілісний"

Мирослав — "той, хто славить світ"

Джерело: https://www.behindthename.com/names/usage/slavic

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