Сестра Кейт Міддлтон зʼявилася на публіці з чоловіком (фото)

Піппа Міддлтон та Джеймс Меттьюз обрали парні образи для Вімблдонського турніру.

Сестра Кейт Міддлтон відвідала тенісний турнір Вімблдон у Лондоні в компанії свого чоловіка. Про це пише Daily Mail.

39-річна Піппа Міддлтон провела час зі своїм чоловіком, колишнім професійним гонщиком Джеймсом Меттьюзом, на Вімблдоні.

Молодша сестра принцеси Уельської була в ніжно-лимонній сукні, яку вона поєднала зі стильними сонцезахисними окулярами. Її чоловік Джеймс, 47 років, обрав краватку в тон вбрання своєї обраниці, доповнивши її білою сорочкою і світло-блакитним класичним костюмом.

Піппа є пристрасною шанувальницею тенісу і в попередні роки постійно була на трибунах.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Вімблдон у цей день був наповнений королівськими особами, оскільки спортивні вболівальники Зара Тіндалл та її чоловік Майк також були присутні, щоб побачити подію, але, на відміну від королеви в спеціальній ложі, вони сиділи на трибунах з іншими фанатами тенісу, такими як Піппа та Джеймс.

Нагадаємо, брат Кейт Міддлтон очікує на народження первістка.

Також Фокус писав про образ Піппи Міддлтон на коронації Чарльза ІІІ 6 травня 2023 року.