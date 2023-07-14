Ліза Марі Преслі померла у січні 2023 у віці 54 років.

Розкрита причина смерті єдиної доньки Елвіса Преслі. Про це пише ВВС.

Ліза Марі Преслі, єдина дитина легенди рок-н-ролу, померла від кишкової непрохідності на початку 2023 року, повідомила судово-медична служба округу Лос-Анджелес.

Це спричинила операція зі схуднення, яку співачка перенесла кілька років тому.

Її остання публічна поява відбулася за два дні до смерті, на церемонії вручення "Золотого глобуса-2023".

На момент смерті Преслі місцева влада повідомила, що рятувальники були направлені до її дому в Калабасас, де вони знайшли її із зупинкою серця. Судово-медична експертиза постановила, що вона померла природною смертю, і заявила, що зупинка серця була спричинена "непрохідністю тонкої кишки".

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Ліза Марі Преслі Фото: Getty Images

Це відбувається, коли тонка кишка заблокована, іноді внаслідок раку товстої кишки, прийому ліків або спайок (рубцевої тканини), що утворюються після операцій. Деякі захворювання, що викликають запалення кишечника, також можуть призвести до непрохідності тонкої кишки.

"Це відоме довготривале ускладнення такого типу хірургічного втручання", — зазначається у звіті судово-медичного експерта.

Елвіс Преслі та Прісцилла з донькою Лізою Марі Фото: Getty Images

Преслі, співачку та авторку пісень, зрештою поховали поруч із її сином Бенджаміном Кіо, який покінчив із собою у 2020 році.

Нагадаємо, Ліза Марі Преслі оформила страхування життя незадовго до смерті.

Також Фокус писав про цікаві факти з життя єдиної доньки Елвіса Преслі.