Джонні Депп не приїде до Росії: у чому причина

Американський кінопродюсер і асистент актора Стівен Дойтерс пояснив, про що насправді йшлося в гучному зверненні Деппа.

Відеозвернення, в якому 60-річний голлівудський актор Джонні Депп говорить про те, що приїде до Росії зі своїм фільмом "Жанна Дюбаррі" і бажає росіянам "берегти себе", справило ефект розірваної бомби на шанувальників знаменитості. Багато фанатів щиро були розчаровані такою позицією суперзірки. Однак, як виявилося, все зовсім не так, як це представила російська пропаганда і підхопили багато вітчизняних ЗМІ. Насправді Депп адресував свої слова не росіянам. Його звернення записали у зв'язку зі світовою прем'єрою історичної картини. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив американський кінопродюсер й асистент актора Стівен Дойтерс.

"Ні. Це відео було знято для глобального прокату фільму. І візитів до Росії не буде", — відповів він на запитання шанувальників, чи правда, що поширюють ЗМІ про плани Деппа щодо РФ.

Фото: Twitter

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Нагадаємо, що під час передпоказу фільму "Жанна Дюбаррі" в Москві глядачі прослухали звернення актора, в якому він подякував за перегляд і пообіцяв "побачитися". За даними росЗМІ, він планує приїхати в Росію.

"Наш фільм "Жанна Дюбаррі", я ним дуже пишаюся і сподіваюся, що ви отримаєте задоволення. Бережіть себе, побачимося", — сказав Депп на записі. Як випливає з відео, країну відвідування актор не називає, що не завадило пропаганді створити черговий фейк.

Раніше Фокус писав, що Джонні Депп пожертвував понад 23 мільйони гривень на благодійність, а зовсім недавно взяв величезний кредит для ремонту свого голлівудського маєтку.