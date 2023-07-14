Сара Фергюсон розповіла про проблеми після операції, пов'язані з доглядом за королівськими коргі

Герцогиня Йоркська наразі відновлюється в Королівській ложі після операції з видалення раку грудей.

63-річна Сара Фергюсон нещодавно перенесла операцію з видалення ракової пухлини з грудей. У відвертій розмові у своєму власному подкасті герцогиня Йоркська розповіла про свої фізичні проблеми під час одужання. Про це пише Hello.

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Колишня дружина принца Ендрю розповіла, що вона не може виходити на свої звичайні прогулянки, і це впливає на її сімох собак, включно з коргі покійної королеви.

"У мене сім собак, і вони не розуміють, що, можливо, я не така рухлива, як раніше, — сказала вона. — Це коргі, вони звикли, що люди приходять і беруть їх на прогулянку. Тому вони дивляться на мене і запитують: "І що ти хочеш сказати? Ти підняла ноги і дивишся Вімблдон".

Сара Фергюсон із королівськими коргі

Після того, як королева Єлизавета померла у вересні 2022 року, Сара й Ендрю всиновили двох її улюблених коргі — Муїку і Сенді.

Але в середу, на щастя, Сара почувалася досить добре, щоб взяти їх на прогулянку, і це була особлива прогулянка, яка відбулася в тому самому лісі, куди покійна королева Єлизавета II брала своїх домашніх улюбленців.

Нагадаємо, 63-річна Сара Фергюсон перенесла майже восьмигодинну операцію після того, як під час планової мамографії у неї діагностували рак. Яке подальше лікування на неї чекає, поки невідомо.

Також Фокус писав, що принца Ендрю не виженуть з дому, поки його ексдружина Сара Фергюсон лікується від раку.