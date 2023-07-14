"Бред Пітт — хуліган": розкрито нові деталі скандального голлівудського розлучення

Анджеліна Джолі та Бред Пітт продовжують судитися за опіку над дітьми та спільні бізнеси.

Розкрито нові деталі скандального розлучення Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Про це пише Daily Mail.

59-річний голлівудський актор описаний у судовій справі, яку отримало видання, як "хуліган", який поводився емоційно, ірраціонально та "зрештою незаконно" щодо виноградника, де він і Анджеліна Джолі одружилися.

Повідомляється, що Пітт провів тривалу кампанію, щоб перешкодити своїй ексдружині та її колишній інвестиційній компанії Nouvel отримати прибуток і впливати на управління їхнім винним бізнесом у Франції.

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Анджеліна Джолі та Бред Пітт Фото: Getty Images

Nouvel була заснована Анджеліною Джолі, але продана дочірній компанії Stoli Group у жовтні 2021 року.

Адвокати Nouvel кажуть, що акторці довелося продати бізнес, тому що після "пʼяної" сварки в приватному літаку, яка поклала край їхньому шлюбу у 2016 році, їй було "незручно" займатися продажем алкоголю.

У заяві стверджується, що їхні шестеро дітей були настільки травмовані тим інцидентом у літаку, що вони не змогли повернутися до Шато Міраваль.

За словами юристів Nouvel, ризик шкоди бренду походить від заплямованого іміджу самого Бреда Пітта. Актора просять "подивитися в дзеркало".

Бред Пітт Фото: Getty Images

Пітта звинувачують у тому, що він використовував угоду з Джолі щодо активів як "важель впливу", пропонуючи їй умови "отруйної таблетки" після того, як вона подала заяву про домашнє насильство під час їхньої битви за опіку над дітьми.

У заяві також зазначено, що компанія Chateau Miraval не виплатила 40 мільйонів доларів позик і що Джолі намагалася продати її, щоб "досягти ліквідності".

Нагадаємо, Анджеліна Джолі публічно висміяла Бреда Пітта.

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