Це перший візит до графства подружжя після коронації у травні 2023 року.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла відвідали графство Корнуолл. Про це королівське подружжя повідомило у своєму Instagram.

Монарші персони напередодні завітали до регіону в південно-західній Англії.

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Зокрема дружина короля Великобританії вівідала центр для жінок.

"Жіночий центр Корнуоллу надає фахову підтримку жінкам та дівчатам, які живуть під впливом сексуального та домашнього насильства. Королева почула більше про те, як персонал допомагає тим, хто вижив у безпечному місці та відновлює свою особисту силу", — зазначили на сторінці монархів.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла відвідали Корнуолл

Також подружжя оглянуло музей і сад скульптур Барбари Гепворт, зустрівшись з місцевими художниками. Потім вони почули хористів із собору Труро, коли прибули до гавані Сент-Айвс, деякі з яких співали на коронації монарха.

Це перший випадок, коли монарша пара відвідала графство після того, як стала королем і королевою.

Король Чарльз ІІІ та королева Камілла відвідали Корнуолл Фото: Getty Images

Для відвідин Корнуоллу королева Камілла, яка колись була герцогинею Корнуольською, обрала літню сукню з рослинними мотивами.

Король Чарльз ІІІ Фото: Getty Images

Нагадаємо, король Чарльз ІІІ відвідав яхту "Британія", де провів медовий місяць з принцесою Діаною.

Також Фокус писав про святкування 75-річчя Національної служби охорони здоровʼя Великобританії, до якого приєдналися монарші персони.