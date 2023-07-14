З ініціалами наречених: як створювалася фата Наді Дорофєєвої

13 липня 2023 року Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін оголосили про своє одруження.

Українська дизайнерка Катя Сільченко розповіла, як створювалася весільна фата для співачки Наді Дорофєєвої.

"Фата для Наді зроблена в техніці печворк з хусток з елементами кроше, аутентичним мереживом та ініціалами пари", — зазначається на сторінці бренду у соцмережах.

За словами створювачів фати, це було натхненням та великим задоволенням супроводжувати артистку в таку важливу подію.

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Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін

Втім, фоловери бренду в Instagram спершу звернули увагу на вбрання нареченого, а не на фату Дорофєєвої.

"Шкода, що над образом нареченого не попрацював ніхто. Кепка☹️", "Жених це якийсь ужас — як пацан з підворотні! А взагалі ці два образи по стилю не співпадають…. Але це моє бачення ..", "Образ красуня і гопник?)) Дуже гарне плаття!!!" — пишуть користувачі мережі в коментарях.

Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін Фото: Скріншот

Українська співачка та ресторатор Михайло Кацурін 13 липня 2023 несподівано повідомили своїм фоловерам у соцмережах, що одружилися після понад року стосунків.

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Михайло Кацурін показали перші весільні фото.

Також Фокус писав про те, як зіркова пара проводить час з дітьми Кацуріна від попереднього шлюбу.