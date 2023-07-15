Брат Кріса Еванса розповів, чому актор приховує свої стосунки

Найсексуальніший голлівудський актор 2022 року, за версією People, зустрічається з Альбою Баптістою.

Брат 42-річного американського актора Кріса Еванса Скотт розкрив, чому актор приховує свої стосунки з 26-річною Альбою Баптістою. Про це він розповів у подкасті Ніка Віалла "The Viall Files".

І Еванс, і Баптіста зіткнулися з критикою своїх шанувальників після того, як у січні 2023 оприлюднили свій дворічний роман.

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Скотт сказав: "Це важко, люди можуть зіпсувати речі досить швидко. Якими бувають люди, може бути досить важко зустрічатися з кимось таким, тому що ти думаєш: "О, я "просто зустрічаюся з людиною, він хлопець", а потім раптом це стаття за статтею, за публікацією публікація", — розповів брат голлівудської зірки.

Кріс Еванс та Альба Баптіста Фото: Скриншот

Окрім цього, Скотт наголосив, що Кріс і Альба "досить серйозні" і він схвалює ці стосунки.

Раніше джерело також повідомило Us Weekly, що Кріс і Альба "стали серйозними" за короткий проміжок часу.

Інсайдер сказав: "Вони проводять більшу частину свого часу в його будинку в Массачусетсі і люблять там тихе життя, оточене природою та подалі від софітів. Кріс був дуже відкритим і хотів не поспішати, перш ніж оселитися".

Кріс Еванс Фото: Instagram chrisevans

Нагадаємо, Кріс Еванс готовий одружитися з Альбою Баптістою.

Також Фокус писав про плани Кріса Еванса створити родину.