Один із найсексуальніших акторів Голлівуда вирішив одружитися

В особі Альби Баптисти Кріс Еванс знайшов "дівчину своєї мрії".

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41-річний американський актор Кріс Еванс, світову популярність якому принесла роль Капітана Америки у кінематографічному всесвіті Marvel, вирішив нарешті зав'язати з холостяцьким життям і на п'ятому десятку почав придивлятися місця для проведення літнього весілля. Знаменитість вирішив узаконити свої стосунки з 25-річною португальською актрисою Альбою Баптістою, повідомляє RadarOnline.com.

Еванс, який мало не став володарем звання найсексуальнішого чоловіка у світі за версією People, називає Альбу дівчиною мрії та готовий пов'язати з нею своє життя, кажуть близькі до пари джерела.

Кріс Еванс

За словами інсайдерів, все готове для романтичної церемонії цього літа в рідному для Еванса штаті Массачусетс, де він живе з Баптістою з минулого року.

"Кріс дуже прив'язаний до ідеї одружитися там, де він виріс. Вони шукають місця в Конкорді, Мартас-Він'ярді та нинішньому лідері Кейп-Коді, де він провів дитинство, і йому подобається ідея весілля на піску", – розповіло журналістам джерело.

За інформацією таблоїда, пара хоче одружитися наприкінці літа і вже визначилася зі списком гостей, суттєво його скоротивши. У ньому залишилися лише родичі та близькі друзі з обох боків.

Альба Баптіста

"Він не може дочекатися, коли зробить Альбу своєю дружиною", – додав друг Еванса.

За своє довге холостяцьке життя Кріс мав чимало романів. Серед його дівчат були Джессіка Біль, Мінка Келлі та Дженні Слейт, але зустріч із Баптістою наприкінці 2021 року "все змінила".

Раніше Фокус писав, що американський актор Пол Радд, відомий глядачам за ролями чоловіка Фібі в "Друзях" та Людини-мурахи у фільмах Marvel, завоював титул "Найсексуальніший чоловік 2021 року з тих, що нині живуть". Він і випередив Кріса Еванса, якому всі пророкували перемогу.