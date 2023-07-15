Дочці Володимира Зеленського виповнилося 19. Що відомо про іменинницю (фото, відео)

Президентське подружжя виховує доньку Олександру та сина Кирила. Відомо, що дівчина навчається на юридичному фаху.

Доньці президента України Володимира Зеленського Олександрі 15 липня 2023 виповнюється 19 років. Близька подруга іменинниці розповіла "Сніданку з 1+1" про її життя.

Марія, донька телеведучої Олени Кравець, пригадала, як вони дружили в дитинстві, адже їхні батьки разом працювали. Втім, наразі звʼязок між дітьми українських знаменитостей утрачено. Марія навіть привітала подругу дитинства з екрану.

"Знаючи їхню сім'ю якось, мені складно уявити, як у них все змінилося в середині родини. Вона була більше татова донечка. Вона дуже сильно любить своїх батьків. Але між Володимиром і нею був дуже тісний зв'язок. Те, що зараз відбувається дуже для неї складно, як і для нас усіх", — вважає донька Олени Кравець.

Донька Олени Кравець розповіла про дружбу з Олександрою Зеленською

Відомо, що 19-річна донька Володимира та Олени Зеленських навчається в Україні. Вона обрала юридичну спеціальність.

Олександра Зеленська Фото: Сніданок з 1+1

До повномасштабного вторгнення Олександра активно вела свої соцмережі, проте згодом родина глави держави отримала вказівку "піти з медійного поля". І якщо дружина президента наразі часто зʼявляється на публіці, як в Україні, так і за кордоном, то Олександру не можна помітити на публічних заходах. Вона веде доволі приватне життя.

Володимир Зеленський з донькою Фото: Сніданок з 1+1 Володимир Зеленський з донькою та дружиною Фото: Сніданок з 1+1

Окрім іменинниці, президентське подружжя виховує також сина Кирила. Наразі батьки ще не привітали публічно свою старшу дитину.

Нагадаємо, як Олена Зеленська ставиться до вибору професії доньки.

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