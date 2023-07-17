"Їм не потрібний Кен": Раян Гослінг розповів про реакцію дітей на його участь у зйомках "Барбі"

Канадський актор та Єва Мендес виховують двох доньок — Есмеральду та Амаду.

42-річний канадський актор Раян Гослінг зізнався, що його діти не розуміли, чому він хоче зіграти Кена в майбутньому фільмі про Барбі. Про це пише People.

Чоловік Єви Мендес сказав, що дві його дочки — восьмирічна Есмеральда та семирічна Амада — були збентежені тим, чому він візьме участь у цьому проєкті.

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Раян Гослінг та Марго Роббі на премʼєрі "Барбі" Фото: Getty Images

Напередодні прем’єри фільму Раян Гослінг розповів про те, як відреагували його діти — яких він виховує зі своєю давньою партнеркою, 49-річною акторкою Євою Мендес — коли він розповів їм про свою останню роль.

"Мені здається, вони не розуміють, чому я хотів би зіграти Кена", — зазначив Гослінг. "Їм не потрібний Кен".

Канадський актор також сказав, що спадкоємиці познайомили його зі світом Барбі, оскільки сам він не грався ляльками, коли ріс.

"Мої діти познайомили мене з [Барбі]", — сказав він виданню.

Незважаючи на їх першу реакцію, Гослінг сказав, що доньки підтримали його і навіть допомогли підготуватися до ролі.

"Мої діти були вдома цілими місяцями, поки я готувався до цього", — згадував він.

"Тож вони ненавмисно теж до цього готувалися", — продовжив Гослінг.

Раян Гослінг та Марго Роббі на премʼєрі "Барбі" Фото: Getty Images

Нагадаємо, Марго Роббі штрафувала тих, хто не носив рожевий одяг на зйомках "Барбі".

Також Фокус писав про коментар Єви Мендес щодо акторської гри Раяна Гослінга.