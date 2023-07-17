Instagram пригрозив баном найсексуальнішій фанатці ЧС-2022: що сталося

Івана Кнол пожартувала, що її контент занадто гарячий для соцмережі.

30-річна модель із Хорватії Івана Кнол, яка прославилася на весь світ під час чемпіонату світу з футболу 2022 року в Катарі своїми сексуальними червоно-білими вбраннями, заявила, що адміністрація Instagram попередила її про блокування після останнього поста дівчини. Про це вона розповіла на своїй сторінці в соцмережі.

Так звана "найсексуальніша фанатка ЧС-2022" продовжує привертати увагу в соціальних мережах і нещодавно її помітили, як вона позує разом із зіркою "Манчестер Сіті" Ерлінгом Голандом під час відпустки на Ібіці.

Після того як Івана опублікувала відео, на якому вона була в бікіні на пляжі занурювалася у воду, їй прийшло повідомлення про порушення правил спільноти.

"Занадто гаряче для Instagram", — підписала Кнол скрін із текстом попередження.

Колишня "Міс Хорватія" привернула увагу публіки як одна з найзатятіших і найкрасивіших уболівальниць на чемпіонаті світу 2018 року в Росії, а її зірка знову зійшла на чемпіонаті світу 2022 року в Катарі, оскільки модель віддано стежила за своєю національною збірною в Досі.

Вона змінила кілька червоно-білих картатих вбрань, у кольорах хорватської команди, а також демонструвала любов до своєї збірної та її капітана Луки Модрича.

Не дивно, що дівчину завалили пропозиціями познайомитися, до того ж серед них було чимало і дуже заможних людей.

"Я просто розважаюся з усіма. Я вважаю, що люди люблять мене, тому що я маю гарний вигляд. Мені нецікаво зустрічатися з ким-небудь тут. Моя мета — змусити людей посміхатися, ось і все. Шанувальники, яких я зустрічаю всюди, люблять мене. Але коли я зараз іду на матчі, мої друзі не сядуть зі мною і відійдуть на інші місця через камери", — заявила у відповідь на це Івана.

Раніше Фокус також писав про те, що після перемоги Хорватії над Японією в ¼ фіналу Чемпіонату світу в Катарі Івана Кнол вирішила подражнити японців. Дівчина виклала в мережу відеоролик, на якому вона апетитно поїдає суші.