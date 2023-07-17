"Змушує її сміятися": як розвиваються стосунки Шакіри та Джиммі Батлера

Американський професійний баскетболіст та зірка сцени продовжують дізнаватися одне одного.

Розкрито свіжі деталі нового роману 46-річної колумбійської співачки Шакіри. Про це пише US Weekly.

Зірка сцени та американський професійний баскетболіс Джиммі Батлер продовжують ходити на побачення.

"Вони виїжджали кілька разів, але все дуже нове, і поки рано говорити, чи є там довгостроковий потенціал", — розповіло джерело, додавши, що їхня 13-річна різниця у віці "не турбує". Зазначимо, що Жерар Піке також був менший за Шакіру на 10 років.

Інсайдер зізнався, спортсмен змушує артистку посміхатися, і вона почувається щасливою, проводячи з ним час.

Хоча спадкоємці Шакіри були давніми шанувальниками спортсмена, вони з Батлером знали одне одного недовго, а нещодавно почали стежити одне за одним у соцмережах.

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Шакіра Фото: Instagram shakira

Шакіра та 36-річний іспанський футболіст розійшлися у червні 2022 року після понад 10 років спільного життя. Наразі Піке зустрічається зі студенткою Кларою Чіа Марті.

Від зіркового союзу підростають двоє синів — Саша та Мілан.

Жерар Піке та Шакіра Фото: Getty Images

Нагадаємо, Шакіра продемонструвала ефектний образ у темних відтінках.

Також Фокус писав про активний відпочинок Шакіри на вейкборді.