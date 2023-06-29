Шакіра продемонструвала навички катання на вейкборді (фото)

Знаменитість проводить час у Маямі в компанії друзів та синів.

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46-річна колумбійська співачка Шакіра відпочиває в Маямі. Про це пише Daily Mail.

Колишня дівчина Жерара Піке насолоджувалася активностями на воді біля свого будинку в Маямі, штат Флорида. Мама двох продемонструвала свої навички катання на вейкборді, поки її тягнув швидкісний катер з друзями.

Вона застрибнула на судно у чорних шортах і сірому топі з довгими рукавами, які зрештою змінила на яскраво-фіолетовий рашгард. Її густе кучеряве волосся спадало до талії з-під чорної бейсболки.

Шакіра тримала руки по боках й згинала коліна, щоб утриматися на дошці, поки її тягнули по воді. Для безпеки зірка одягнула синій рятувальний жилет O'Neill.

До неї приєдналися двоє синів, яких вона виховує з колишнім бойфрендом Жераром Піке: Мілан, 9 років, і Саша, 7 років.

Шакіра в Маямі

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Тим часом іспанський футболіст готується до весілля з новою обраницею та планує зіграти в благодійному матчі для України.

Нагадаємо, як Шакіра дізналася про зради Жерара Піке.

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