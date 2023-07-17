Стало відомо, коли насправді одружилися Надя Дорофєєва та Міша Кацурін

13 липня 2023 зіркова пара несподівано оголосила про одруження та показала перші весільні фото.

Стало відомо, коли насправді було весілля Наді Дорофєєвої та Михайла Кацуріна. Про це повідомив український продюсер Володимир Завадюк у своєму Instagram.

Виявилося, що церемонія одруження відбулася у червні 2023 року.

"Як важко було мовчати місяць і знати, що ця світлина є тільки в лептопі @nadyadorofeeva. 😅@nadyadorofeeva та @misha_katsurin з весіллям вас ще раз. P.S. Кохання та сміливість завжди перемагають💭❤️‍🔥", — написав продюсер шоу "Голос країни" та показав фото з події, на якому позує з нареченими.

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Весілля Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна

Українська співачка та київський ресторатор підігрівали чутки про одруження, проте офіційно не говорили про свої плани узаконити стосунки. У новому кліпі та під час привітання коханого з днем народження зірка сцени навіть засвітила обручку. Втім, лише 13 липня 2023 стало відомо, що зіркова пара справді зіграла весілля.

Весілля Наді Дорофєєвої та Міші Кацуріна Фото: nadyadorofeeva

Нагадаємо, Надя Дорофєєва та Міша Кацуріна несподівано оголосили про одруження.

Також Фокус писав про особливості створення фати Наді Дорофєєвої.