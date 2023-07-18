"Король розлючений": принц Вільям вимагає в батька платити за оренду маєтку в Уельсі

Після смерті Єлизавети ІІ нерухомість перейшла у власність старшого онука королеви.

Принц Вільям планує стягувати орендну плату з короля Чарльза ІІІ. Про це пише Daily Mail.

Британський монарх "розлючений" на свого старшого сина, після того, як 74-річного правителя повідомили, що йому доведеться викласти кругленьку суму, щоб залишитися в сімейному будинку на відпочинку в Уельсі.

41-річний принц Уельський планує здавати в оренду котедж, який король придбав у 2007 році за приблизно 1,5 мільйона доларів і відтоді відремонтував за допомогою архітектора Крейга Гамільтона та участі королеви Камілли та її сестри-дизайнера інтер’єрів Аннабель Елліот.

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Котедж короля в Уельсі Фото: Getty Images

Після смерті королеви Єлизавети II принц Вільям заволодів майном Llwynywermod, розташованим у національному парку Брекон-Біконс, де король Чарльз, очевидно, залишався на тиждень або два кожного літа.

Тепер, коли принц став власником житла з трьома спальнями, він нібито буде здавати його в оренду як будинок для відпочинку, незважаючи на нібито "розчарування" короля.

"Король був дуже розлючений, але така була угода", — відповіло анонімне джерело.

"Це означає, що він може продовжувати залишатися там, але він буде платити орендну плату Герцогству, а решту часу він буде зданий в оренду".

Монарх традиційно проводив літні канікули в Llwynywermod, але Вільям вирішив не продовжувати оренду свого батька.

Королівська родина Великобританії Фото: Getty Images

У садах будинку цвітуть троянди, жимолость і жасмин, а також шість кленів, які використовувалися на весіллі Кейт і Вільяма у 2011 році, які були знову висаджені на території котеджу.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон проявила себе як лідер під час нещодавньої публічної появи.

Також Фокус писав про 76-й день народження королеви Камілли.