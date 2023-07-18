Як схуднути? Фітнес-тренер пояснив, у якому віці найлегше худнути

Втрата ваги — це процес, тому зміни способу життя приведуть до довгострокових результатів, незалежно від вашого віку. Але є певні вікові проміжки, коли зробити це максимально легко.

Уявіть собі жвавий тренажерний зал, де люди різного віку, від підлітків до літніх людей, старанно працюють над досягненням своїх цілей зі зниження ваги. Прагнення до зниження ваги є універсальним, не залежним від поколінь. Чи то підліток, який хоче почуватися впевнено на пляжі, чи доросла людина середнього віку, яка прагне поліпшити здоров'я, люди різного віку прагнуть скинути зайві кілограми. Але кому схуднення дається найлегше і чому? Про це пише Onlymyhealth.

Для початку, давайте розберемося, які чинники відповідають за втрату ваги.

Метаболізм

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Метаболізм належить до процесу перетворення їжі на енергію в організмі. За словами сертифікованого фітнес-тренера Джаянта Джави, "рівень метаболізму в різних людей різний, і на нього можуть впливати такі чинники, як вік, генетика і склад тіла". У молодих людей, як правило, швидший метаболізм, що робить втрату ваги відносно легкою. У міру того, як ми старіємо, метаболізм природним чином сповільнюється, що може створити проблеми в досягненні цілей зі зниження ваги, додав Джава.

Гормональні зміни

Гормональні зміни можуть вплинути на зусилля зі зниження ваги як у чоловіків, так і у жінок. "Під час статевого дозрівання гормональні коливання у підлітків можуть впливати на склад тіла і розподіл ваги", — заявив Джава. Жінки можуть відчувати гормональні зміни під час менопаузи, що призводить до збільшення ваги або труднощів у схудненні. Він додав, що розуміння цих гормональних змін може допомогти людям відповідним чином адаптувати свої стратегії зі зниження ваги.

Склад тіла

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Склад тіла, особливо співвідношення м'язів і жиру, відіграє важливу роль у зниженні ваги. Джава підкреслив, що дорослі, як правило, мають вищу частку м'язової маси, що сприяє вищій швидкості метаболізму та легшій втраті ваги. Він додав, що підтримання м'язової маси за допомогою регулярних вправ та силових тренувань стає дедалі важливішим із віком.

Отже, якій віковій категорії людей схуднення дається найлегше?

Підлітки та молоді люди

Підліткам і молодим людям часто легше скинути вагу через вищий рівень метаболізму, активніший спосіб життя і меншу кількість захворювань, пов'язаних зі способом життя. Джава каже, що у цієї вікової групи зазвичай більше енергії і менше обов'язків, що дає змогу більше часу приділяти фізичним вправам та приготуванню здорової їжі.

Дорослі середнього віку

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Дорослі люди середнього віку, особливо у віці від 30 до 50 років, все ще можуть домогтися успішного зниження ваги за правильного підходу. Хоча швидкість метаболізму може трохи знизитися, регулярні тренування й збалансоване харчування можуть призвести до значної втрати ваги. Джава сказав, що гормональні зміни на цьому етапі, особливо у жінок у період менопаузи, можуть вимагати додаткової уваги та модифікацій для контролю ваги.

Зміни способу життя для підтримки втрати ваги

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Низькокалорійна дієта. Оброблені продукти та солодкі напої містять багато калорій, що сприяє збільшенню ваги. Зверніться до дієтолога або нутриціолога, щоб розробити індивідуальний план харчування, який відповідає вашому віку, потребам у харчуванні та цілям зниження ваги.

Регулярні вправи. Бути активним і спалювати калорії — один із найкращих способів схуднути. Додайте до свого щоденного плану швидку ходьбу або їзду на велосипеді та силові тренування для нарощування й підтримки м'язової маси.

Стрес-менеджмент. Ефективно керуйте стресом, оскільки він може вплинути на ваші зусилля зі зниження ваги. Стрес може призвести до емоційного переїдання, тому частіше практикуйте медитацію, йогу або заняття хобі, які приносять радість і розслаблення.

Нагадаємо, якщо ви рахуєте калорії, але вага не зникає, то найімовірніше на вашу втрату ваги впливають деякі чинники.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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