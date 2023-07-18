Дівчина Білла Гейтса натякнула на заручини (фото)

Паула Герд з'явилася на прогулянці в Нью-Йорку з великою діамантовою каблучкою на тому самому пальці.

60-річна Паула Герд, подруга 67-річного Білла Гейтса, з'явилася в Нью-Йорку з каблучкою, яка нагадувала обручку. Про це пише Daily Mail.

Білл і Паула сходили на вечерю в престижний ресторан Boucherie. І там до них приєдналися троє дітей Білла: 27-річна Дженніфер, 24-річний Рорі, і 20-річна Фібі.

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Стосунки між засновником Microsoft Біллом Гейтсом і його новою дівчиною Паулою Герд, безумовно, розвиваються. Вони багато часу проводять разом.

Паула Герд показала каблучку, що нагадує обручку

Пара почала зустрічатися в лютому цього року. І з того моменту вони часто з'являлися разом, але не коментували своїх стосунків.

Паула і Білл разом відвідали Відкритий чемпіонат Австралії в Мельбурні. З того часу кілька разів їздили у відпустку.

А минулого тижня Білл Гейтс звозив свою дівчину в Айдахо, у так званий "літній табір мільярдерів", куди він колись возив свою колишню дружину Мелінду.

Білла і Паулу помітили, коли вони трималися за руки під час прогулянки на конференції Sun Valley в Айдахо — заході, на якому безліч провідних бізнес-магнатів зустрічаються, щоб поділитися ідеями, поспілкуватися й укласти угоди.

Паула — вдова колишнього генерального директора і президента Oracle Марка Герда, який помер у віці 62 років 2019 року.

Статки її покійного чоловіка на момент смерті оцінювалися в 500 мільйонів доларів.

Білл Гейтс і Мелінда Гейтс Фото: Gates Foundation

А Білл Гейтс і Мелінда Гейтс оголосили про розлучення у травні 2021 року після 27 років шлюбу.

П'ять місяців потому Мелінда розповіла журналу Fortune про "неймовірно болісний" розрив, пояснивши при цьому, що вона "просто не могла більше залишатися в цьому шлюбі".

"У мене були деякі причини, через які я просто не могла більше залишатися в цьому шлюбі. Це неймовірно боляче в багатьох планах, але я хотіла пережити це на самоті", — сказала Мелінда.

Але Білл і Мелінда продовжують спілкуватися. Їх не раз бачили разом, коли вони возз'єднувалися заради заходів із дітьми.

Вони разом позували, коли їхня донька Дженніфер здобула ступінь магістра. Також вони продовжують роботу у своєму спільному фонді.

Ширилися чутки, що Мелінда почала зустрічатися з 68-річним ведучим Fox News Джоном Дюпре.

Нагадаємо, також Мелінда і Білл Гейтс зустрічалися на весіллі своєї доньки Дженніфер, коли вона виходила заміж за Наеля Нассара в жовтні 2021 року.

А в березні цього року колишнє подружжя вперше стало бабусею і дідусем, коли Дженніфер народила первістка.