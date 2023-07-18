Софія Вергара і Джо Манганьєлло розлучаються після 8 років шлюбу
Що стало причиною розлучення, не повідомляють, але, за словами інсайдерів, у пари давно назрівали проблеми.
51-річна колумбійсько-американська актриса, модель і телеведуча Софія Вергара після майже восьми років шлюбу розлучається зі своїм 46-річним чоловіком, американським актором Джо Манганьєлло, повідомляє Page Six.
"Ми ухвалили важке рішення про розлучення. Як двоє людей, які дуже люблять і піклуються одне про одного, ми ввічливо просимо поважати наше приватне життя в цей час, коли ми проходимо цей новий етап нашого життя", — йдеться в заяві пари.
За інформацією ЗМІ, зараз Вергара в Італії, де відсвяткувала свій день народження в компанії друзів, але без чоловіка й обручки.
Інсайдери, близькі до сім'ї, кажуть, що проблеми в шлюбі назрівали давно, а зараз подружжя віддаляється одне від одного, щоб "обміркувати своє майбутнє".
На публіці вони востаннє з'являлися в Хобокені, штат Нью-Джерсі. Тоді Вергара відвідала чоловіка, який зайнятий на зйомках картини "Нонна" з Вінсом Воном.
Наразі Софія відпочиває на Капрі разом із друзями і раз у раз публікує фото з розкішної відпустки.
Але відсутність Манганьєлло не залишилася непоміченою фанатами в Instagram, оскільки пізніше Вергара опублікувала фото з повідомленням: "Коли життя дає тобі лимони, ти приїжджаєш в Італію, щоб вичавити їх".
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До знайомства з Вергарою Манганьєло, зірка серіалу "Справжня кров", був у десятці завидних холостяків Америки. Про стосунки пари стало відомо 2014 року. Весілля закохані зіграли 22 листопада 2015 року.
У червні Софія Вергара і Джо Манганьєлло виставили на продаж свій маєток у Беверлі-Гіллз за 18 мільйонів доларів, що на 2 мільйони доларів менше, ніж торік.
Раніше Фокус писав, що після шести років шлюбу зі своїм чоловіком розлучився і співак Рікі Мартін.