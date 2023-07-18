Сару Джессіку Паркер помітили в аеропорту з чоловіком (фото)

Зіркове подружжя обрало образи в нейтральних тонах для подорожі.

58-річну американську акторку Сару Джессіку Паркер помітили в аеропорту з чоловіком. Про це пише Daily Mail.

Зірка серіалу "Секс і місто" продемонструвала свій еклектичний стиль, провозячи валізу через аеропорт Джона Кеннеді зі своїм чоловіком, 61-річним актором та режисером Метью Бродеріком.

Паркер обрала для виходу сірий піджак та світло-блакитну сорочку на ґудзиках. Зірка одягла сірі штани з підгорнутим до середини ікри подолом і світло-коричневі замшеві ботильйони на невисоких підборах. Знаменитість несла додаткову пару взуття в світло-рожевій сумці SJP.

Доповнили буденний образ сумка-кросовер кольору хакі та темні сонцезахисні окуляри.

Метью також обрав нейтральні кольори, продемонструвавши світло-коричневу футболку поверх сірих джинсів. Чоловік Сари Джессіки Паркер був у синій бейсболці, чорній спортивній кофті та окулярах у темній оправі.

Зіркова пара прожила у шлюбі 26 років. Вони є батьками 20-річного сина Джеймса та 14-річних дочок-близнючок Табіти та Меріон.

Нагадаємо, Сара Джессіка Паркер розповіла про роман з Робертом Дауні-молодшим.

Також Фокус писав про вихід на публіку старшого сина та чоловіка Сари Джессіки Паркер.