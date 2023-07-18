Чим замінити цукор: 6 натуральних альтернатив із низьким вмістом калорій

Вони мають такий самий солодкий смак, як звичайний цукор, але не допускають стрибків інсуліну. Ось як можна замінити цукор, якщо ви хочете схуднути або ведете здоровий спосіб життя.

Пошук альтернатив шкідливим інгредієнтам є найважливішим завданням для тих, хто піклується про своє здоров'я. Білий цукор, безумовно, входить до переліку основних продуктів, які виключаються або різко обмежуються, якщо хочуть позбутися зайвої ваги і поправити здоров'я. Про це пише Vogue Italia.

Виключення цукру зі свого раціону зовсім не означає, що ви повинні повністю відмовитися від солодкої їжі. Є альтернативи білому цукру, які дадуть вам змогу підсолодити каву або улюблену вівсянку без шкоди для здоров'я.

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Ці натуральні альтернативи мають солодкий смак, рівний або схожий на солодкий смак білого цукру, але є кращими продуктами з точки зору харчування. Вони містять мало калорій (у деяких випадках 0) і мають низький глікемічний індекс.

Це не означає, що ними можна зловживати, але вони можуть бути корисною заміною цукру в десертах, каві та будь-якій іншій їжі, яка може стати смачнішою без шкоди для фігури та здоров'я.

Чи шкідливий білий цукор?

Щоразу, коли ми споживаємо цукор, наш організм розщеплює його на глюкозу, що впливає на глікемічний рівень, викликаючи сплески інсуліну. Зрештою це спричиняє запалення в усіх тканинах організму зі збільшенням окислювального стресу та вільних радикалів. Так, вживання цукру впливає не тільки на розвиток ожиріння, а й на появу діабету, резистентності до інсуліну та метаболічних захворювань, а також на передчасне старіння.

Коричневий цукор корисніший?

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Багато людей додають в каву пакетик коричневого цукру замість білого, вважаючи, що це корисніше. Насправді між цими двома типами цукру немає жодної різниці. Обидва містять сахарозу. Єдина різниця полягає в останній стадії рафінування: тростинний цукор-сирець менш очищений, ніж білий цукор, і містить невеликий відсоток патоки, що надає йому коричневого кольору й аромату. Але в харчуванні між ними немає жодної різниці. Проте перед вами 6 натуральних альтернатив білому цукру.

Еритрол

Еритрол являє собою багатоатомний спирт природного походження, який отримують шляхом бактеріальної ферментації цукру деяких фруктів. Він не містить калорій, тому його глікемічний індекс дорівнює 0. Це натуральна альтернатива білому цукру і найпоширеніший підсолоджувач із нульовою калорійністю.

Стевія

Stevia rebaudiana — натуральна солодка рослина, хоча вона не містить фруктози чи глюкози, але вважається в 300 разів солодшою за цукор. Стевія має нульову калорійність і глікемічний індекс. Це одна з найбільш часто використовуваних альтернатив білому цукру, хоча вона подобається не всім, бо має специфічний гіркуватий післясмак.

Кокосовий цукор

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Витягнутий із нектару квіток кокосової пальми, він за зовнішнім виглядом нагадує сирий тростинний цукор — зернистий і коричневого кольору. Однак глікемічний індекс кокосового цукру дорівнює 25, містить 75% сахарози, а також низку вітамінів та мінералів.

Сироп агави

Сироп агави солодший, ніж мед, насправді містить 85% фруктози, зберігаючи водночас досить низький глікемічний індекс — усього 15. Вибирайте не прозорий рафінований сироп, а менш оброблений, він темного кольору і в ньому більше вітамінів і мінералів. Вегани, до речі, обирають сироп агави не тільки як низькокалорійну альтернативу класичному цукру, а й як замінник меду, продукту тваринного походження.

Рисовий сироп

Фото: Freepik

Рисовий сироп або рисовий солод, отриманий унаслідок проростання злаків, є підсолоджувачем, який також підходить для веганів як менш калорійна альтернатива білому цукру. Його глікемічний індекс 25 і він містить 65% мальтози (що складається зі зв'язку двох молекул глюкози).

Сироп якона

Цей сироп витягують із кореня якона — картоплі південноамериканського походження. Ця картопля відома як "картопля для діабетиків" через її дуже низький глікемічний індекс, що дорівнює 1. Сироп якона містить 20% сахарози та 7% фруктози.

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Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.

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