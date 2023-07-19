Юрій Горбунов зніме новий серіал за 33 мільйони гривень бюджетних коштів

Фірма телеведучого вже підписала контракт на створення кінопродукту.

52-річний український телеведучий та актор Юрій Горбунов планує зняти новий серіал за понад 33 млн бюджетних гривень. Про це стало відомо з електронної системи публічних закупівель Prozorro.

18 липня 2023 було укладено контракт між фірмою шоумена "Прототип продакшн" і ДП "Мультимедійна платформа іномовлення України".

Як повідомляється, до кінця 2023 року команда Горбунова повинна створити серіал "СМТ Інгулець" (робоча назва, вона може змінитися). Послуга також містить написання/адаптацію сценаріїв та передбачає частковий технологічний цикл виробництва.

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Фото: Скриншот

"Мало вам новорічної комедії за 14 млн грн бюджетних коштів? Велике годівництво друзів і колег Зеленського триває. Фірма ведучого 1+1 Юрія Горбунова "Прототип Продакшн" зніме вам серіал "СМТ Інгулець" за 33 мільйони бюджетних гривень", — висловився з приводу нового проєкту Горбунова нардеп Володимир Арʼєв.

Зазначимо, що Юрій Горбунов знімався в серіалах "Великі Вуйки" та "Останній москаль", які транслювалися на телеканалі "1+1".

Юрій Горбунов та Катя Осадча

У 2018 році в кінопрокат потрапив фільм "Скажене весілля" — комедія, продюсером якої став Юрій Горбунов та виконав у картині роль ведучого. Кошторис фільму, за даними Вікіпедії, становив 10,8 млн гривень, а в прокаті картина зібрала понад 50 млн гривень.

Через рік вийшла друга частина "Скаженого весілля", яка зібрала в кінопрокаті понад 40 млн грн, а третій вдалося заробити 28,7 млн. Наразі всі три картини представлені на стримінговому сервісі Netflix.

Нагадаємо, Юрій Горбунов висловився з приводу зникнення Олега Винника.

Також Фокус писав про прогулянку Каті Осадчої та Юрія Горбунова навесні.