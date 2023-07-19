Сон на лівому боці корисний для здоров'я: 6 головних переваг

Після харчування, фізичної активності та психічного здоров'я сон є четвертим стовпом відмінного здоров'я. А сон на лівому боці вважається найкориснішим для здоров'я.

Питання, що стосуються сну, завжди викликали цікавість у фахівців, адже відпочинок — це запорука здорового способу життя. З огляду на проблеми пов'язані зі сном, зокрема безсоння, науковці склали список порад, як-от відмова від використання смартфонів та планшетів за 1,5 години до сну, запровадження вечірнього розпорядку, купівля якісного матраца та інші. А ще вони довели, що найкориснішим є сон на лівому боці. Про це пише Vogue Italia.

Фото: сон

Алі Рамадан, фітолог та експерт у галузі холістичної медицини, пропагує дуже просту методику: сон на лівому боці набагато кращий для організму, особливо для травлення і хропіння. Фахівець категоричний: сон на лівому боці — найкраща позиція для оптимізації сну і має величезну користь для організму. Ось які переваги ви отримаєте, якщо почнете спати на лівому боці.

Покращений лімфодренаж. Положення на лівому боці покращує циркуляцію лімфатичної рідини, сприяючи виведенню відходів та токсинів з організму.

Краще травлення. Гравітація полегшує переміщення їжі зі шлунка в тонкий кишківник з лівого боку, сприяючи гарному травленню і злагодженій роботі ШКТ.

Фото: Pixabay

Полегшення печії та ГЕРХ. Якщо ви страждаєте від частої печії або гастроезофагеальної рефлюксної хвороби (ГЕРХ), сон на лівому боці може полегшити ці недуги. У цьому положенні шлунок розташований нижче стравоходу, що знижує ризик рефлюксу шлункового соку в стравохід.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найцікавіші новини зі світу шоу-бізнесу та світського життя!

Поліпшення кровообігу. Сон на лівому боці може поліпшити кровообіг завдяки зниженню тиску на життєво важливі органи, такі як серце, нирки та печінка. Тому ця поза ідеальна для людей з ослабленим здоров'ям серцево-судинної системи. .

Фото: Freepik

Зменшує хропіння. Сон на лівому боці може допомогти полегшити проблеми з хропінням або апное уві сні, зберігаючи ваші дихальні шляхи відкритими й знижуючи ризик закупорки. У результаті хропіння з'являється рідше, а дихання уві сні поліпшується.

Підвищений комфорт під час вагітності. Вагітним жінкам часто радять спати на лівому боці, тому що це покращує кровопостачання плода та матки і, зокрема, знижує тиск на печінку.

Таким чином, сон на лівому боці — це звичка, що приносить організму низку переваг і її досить легко ввести у свій режим сну. Варто зазначити, що сон на спині також корисний для здоров'я, оскільки допомагає вирівняти хребет та сприяє гарному диханню.

Нагадаємо, вчені рекомендують спати вдень, щоб зберегти здоров'я мозку

Раніше Фокус писав про те, чому в спеку ми відчуваємо страшну втому, і постійно хочемо спати

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.