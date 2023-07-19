Кріс Гемсворт поділився святковими кадрами з дружиною-іменинницею

Зірка фільмів Marvel та іспанська акторка одружені з 2010 року.

39-річний австралійський актор Кріс Гемсворт привітав свою дружину Ельзу Патакі з днем народження серією зворушливих кадрів в Instagram.

Старший брат Ліама Гемсворта опублікував карусель знімків та відео, на яких він і Патакі святкують її 47-й день народження у вівторок, 18 липня 2023.

"З днем народження мого партнера у злочинах, я люблю тебе завжди, ще багато чого @elsapataky", — написав актор фільмів "Евакуація".

На відео, опублікованому Крісом, іменинниця сидить у ресторані перед святковим тортом, декорованим шоколадом і полуницею із свічками, а Гемсворт і кілька їхніх друзів співають "Happy Birthday".

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Зірка "Форсажу" посміхалася та плескала в долоні перед тим, як задути свічку на торті.

Кріс Гемсворт вітає дружину з днем народження

На третьому фото іспанська акторка тримала інший торт із написом "З днем народження, Ельзо".

Колега Гемсворта у фільмах Marvel і давній друг родини Джеремі Реннер приєднався до привітання, написавши "З днем народження, Ельзо" у коментарях.

Кріс Гемсворт та Ельза Патакі Фото: Instagram @chrishemsworth

Нагадаємо, Нік Джонас привітав свою дружину Пріянку Чопру з 41-річчям.

Також Фокус писав про майбутнє доньки Кріса Гемсворта та Ельзи Патакі в кіно.