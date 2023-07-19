Король Іспанії показав милі знімки з Кейт Міддлтон та її дітьми

Король уперше з 2008 року відвідав Вімблдон, щоб побачити перемогу іспанського тенісиста Карлоса Алькараса.

Король Іспанії Феліпе (або Філіп) поділився закулісними фото Вімблдону, зокрема, рідкісним знімком Кейт Міддлтон. Про це пише Town And Country.

Принцеса Уельська зображена, коли аплодувала разом із принцом Вільямом, принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою.

Знімок сім'ї принца Уельського, опублікований королем Іспанії Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

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Король Іспанії був одним з багатьох високопоставлених гостей, присутніх на чоловічому фіналі Вімблдону, і він сидів у королівській ложі разом з Кейт Міддлтон, принцом Вільямом, принцесою Шарлоттою, принцом Джорджем, Деніелом Крейгом, Рейчел Вайс і багатьма іншими.

Королівська ложа на Вімблдоні Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Король Іспанії на Вімблдоні Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Він спеціально приїхав, щоб підтримати з трибун іспанського тенісиста Карлоса Алькараса, який здобув перемогу в захопливому п'ятисетовому матчі проти Новака Джоковича.

Після матчу Алькарас сказав у своїй переможній промові: "Грати перед королівською родиною — це особлива подія. Король Філіп, я дуже пишаюся тим, що ви тут, і ви підтримуєте мене".

Король Іспанії та Карлос Алькарас Фото: Twitter Casa de S.M. el Rey

Король Іспанії та Віндзори мають спільного родича. Усі вони — нащадки королеви Великої Британії Вікторії та короля Греції Георга I. Тож зустріч на Вімблдоні була ще й сімейною.

Востаннє король Іспанії відвідував Вімблдон 2008 року, коли Рафаель Надаль уперше виграв знаменитий турнір.

Минулого року, після того як Карлос Алькарас виграв Відкритий чемпіонат США 2022 року, король прийняв юну тенісну зірку в палаці Сарсуела.

Нагадаємо, перемога Карлоса Алькараса перервала безпрограшну серію Новака Джоковича на Вімблдоні, яка розтягнулася на шість років.

Семиразовий переможець турніру програв 20-річному іспанцеві, який дійшов до фіналу вперше.

Джокович розбив ракетку після чергової програної подачі, за що трибуни його освистали. Але після поразки взяв себе в руки і заявив, що Алькарас "досконалий гравець".

Сам Алькарас ще в 12 років заявляв, що його мета — перемогти на Вімблдоні та Ролан Гаррос. Його батько теж міг стати професійним тенісистом, але йому не вистачило грошей на переїзд до Барселони, тож він виховав спортсмена зі свого сина, подарувавши йому ракету на 4-річчя.

На чоловічий фінал Вімблдону зібралася рекордна кількість селебріті. Фокус писав, хто крім принца і принцеси Уельських спостерігав за поєдинком. Серед зірок був і актор Бред Пітт.