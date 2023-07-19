Дієта Кейт Міддлтон: що їсть принцеса Уельська, щоб залишатися стрункою

Майбутня королева відома своєю любов'ю до ЗСЖ. Вона займається спортом і стежить за харчуванням, що дає їй змогу зберігати ідеальні параметри.

41-річна принцеса Уельська, яка є матір'ю трьох дітей, вже понад 12 років демонструє завидну стабільність ваги. Кейт Міддлтон, здається, залишається такою ж тендітною і стрункою, як у день весілля з принцом Вільямом. Вона ніколи не розкривала подробиць свого харчування, але деякі інсайдери розповіли Hello, як їй вдається протягом багатьох років не набирати зайві кілограми.

За словами джерел, Кетрін — фанат правильного харчування, здорового способу життя і спорту. Відмова від шкідливих продуктів, як то кажуть, на обличчі: у принцеси сяюча шкіра, міцне, густе і здорове волосся, підтягнуте тіло. Вона не тільки стежить за своїм харчуванням, а й контролює, що їдять чоловік і діти, причому часто готує для них сама.

Кейт дуже любить смузі на сніданок. Як правило, вона змішує капусту, спіруліну (різновид водоростей), маття (листя зеленого чаю), шпинат, ромен, кінзу (листя коріандру) і чорницю.

Надзвичайно корисний напій вона доповнює тарілкою вівсянки.

Фото: Getty Images

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Що стосується обіду, то Кейт любить їсти страви без м'яса. Так, під час її та Вільяма королівського турне Індією шеф-кухар Рагху Деора, якому було доручено готувати страви для королівського подружжя під час їхнього перебування в палаці Тадж-Махал, розповів, що він подав обід з овочевих шашликів і сочевичного каррі для пари.

"Це все вегетаріанське, тому що мені сказали, що вони віддають перевагу саме йому", — пояснив він.

Відомо також, що пара любить суші. Про це сказав принц Вільям після відвідин ресторану Japan House London у бесіді з японським шеф-кухарем. Поїдаючи сашимі з лосося, він зазначив:

"Дуже вражає. Велике спасибі. Ми з дружиною любимо суші. Можливо, нам доведеться спуститися сюди на обід, коли нікого немає вдома".

Іншими улюбленими стравами Кейт є кавунові салати, табуле, севіче і гаспачо.

Фото: hotorecept.ru

На вечерю вона їсть печеню, пасту і каррі. Під час першої вагітності вона особливо любила домашню овочеву страву, приготовану індійським подружжям Чан Шингадія та її чоловіком Хешем, який на той час володів магазином Spar недалеко від її будинку в Беркширі.

Раніше принцеса Уельська зізнавалася, що обожнює гостру їжу, хоча її чоловік "бореться зі спеціями".

Смажене курча — ще одна популярна страва у членів королівської родини. Кетрін готує її для своїх рідних.

Фото: grandkulinar.ru

Як перекус дружина майбутнього короля віддає перевагу свіжим ягодам, фруктам і овочам, а з десертів найбільше любить липкий пудинг з іриски, яким вона часто насолоджується в Old Boot Inn у Стенфорд-Дінглі, Беркшир.

Раніше Фокус писав, що Кейт Міддлтон з'явилася на церемонії нагородження екологічною премією в сукні, в якій виходила у світ ще понад 10 років тому.