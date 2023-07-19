Кіану Рівз проїхався на кастомному мотоциклі Лос-Анджелесом
Кіану розуміється на хороших мотоциклах й у вільний час із задоволенням ганяє на своєму круїзері.
58-річний американський актор Кіану Рівз у перервах між зйомками насолоджується поїздками на байку. Нещодавно зірку помітили в Лос-Анджелесі на синьому мотоциклі, пише Daily Mail.
Кіану був одягнений у чорну куртку для мотокросу і рукавички, пару оливково-зелених штанів і коричневі черевики. На голові у нього красувався захисний червоно-чорний шолом, а очі він сховав за темними сонцезахисними окулярами.
Свої речі актор носив у чорному рюкзаку, прикріпивши до сумки кепку далекобійника.
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Прогулянка відбулася після того, як Кіану возз'єднався з колишньою дівчиною Софією Копполою на заході House of Suntory минулого місяця. Він був приурочений до 100-річчя легендарного віскі, відбувся в готелі The Londoner Hotel в Англії. Кіану був присутній на прем'єрі короткометражного фільму 52-річної Софії, присвяченого легендарній компанії.
Рівз знявся в короткометражному фільмі "День річниці Санторі", режисером якого є Коппола, і в документальному серіалі "Природа і дух Японії", знятому її братом Романом Копполою. Обидва були створені в партнерстві з Suntory.
У 1992 році Рівз уже з'являвся в рекламі бренду.
Кіану Рівз давно захоплюється байками. Ба більше, у 2011 році він та інженер-механік Гард Голлінгер заснували компанію Arch Motorcycle з виробництва кастомних мотоциклів. За перші дев'ять років діяльності Arch Motorcycle випустив уже три моделі мотоциклів.
Перший круїзер, мотоцикл для далеких подорожей, був представлений 2015 року і коштував 80 тисяч доларів, що вчетверо дорожче за "Харлея" і вдвічі дорожче за Ducati.
Два мотоцикли, що послідували за ним, були не дешевшими, а модель Аrсh Method 143, концептуальний круїзер для любителів розкоші, і зовсім вийшов лише в кількості 23 штуки.
Раніше Фокус писав, що Кіану Рівз повернувся до музичної кар'єри і взяв до рук бас-гітару.