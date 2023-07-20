Смертельно хворий Дольф Лундгрен одружився з 27-річною подругою (фото)

Обраницею 65-річного актора стала Емма Крокдал, з якою він заручився ще 2020 року.

65-річний Дольф Лундгрен зіграв весілля зі своєю 27-річною подругою Еммою Крокдал. Скромну церемонію провели минулого тижня на грецькому острові Міконос, де в актора є вілла. Про це пише People.

Пара заручилася ще 2020 року. Але весілля весь час відкладали: то через пандемію, то через лікування актора. Нещодавно Дольф розповів, що бореться з раком. Ще кілька років тому лікарі давали йому не більше трьох років життя, але актор повідомив, що лікування дає позитивні результати.

"Ми відчули, що нарешті настав відповідний час, щоб святкувати кохання, життя і щастя — в країні богів", — розповів актор про весілля.

Зірка фільмів "Роккі 4", "Нестримні", "Універсальний солдат" і багатьох інших почав зустрічатися з фітнес-інструкторкою Еммою Крокдал на початку 2020 року, а вже влітку освідчився їй.

Дольф і Емма вперше зустрілися на святі рівнодення в Західному Голлівуді та швидко потоваришували, але знадобився деякий час, щоб між ними спалахнув роман.

"Я не знав, чому я їй взагалі сподобався, але гадаю, вона щось у мені побачила. Вона не знала про мою акторську кар'єру, вона нічого про мене не знала", — згадував Лундгрен в інтерв'ю.

Для актора це другий шлюб. Його першою дружиною була дизайнерка ювелірних прикрас Анетт Квіберг, з якою він прожив 17 років. У 2011 році пара подала на розлучення. У цьому шлюбі народилися дві дочки: Іда, 27 років, і Грета, якій виповнився 21 рік. Сім'я Лундгрена вважала за краще жити якомога далі від Голлівуду, і вибрала Іспанію.

Також в актора були романи з попдівою Грейс Джонс, яка і зробила його зіркою з охоронця в нічному клубі, і супермоделлю Дженіс Дікінсон.

Раніше актор розповідав, що Емма підтримувала його під час боротьби з раком, який виявили у нього вісім років тому. Та після ремісії, ситуація знову стала критичною.

Дольф Лундгрен і Емма Крокдал Фото: Getty Images

"Хірург зателефонував мені і сказав, що вона виросла, вона була занадто великою як лимон. Я запитав їх, скільки мені залишилося, він сказав 2-3 роки, але я міг зрозуміти з його голосу, що він давав мені менше", — розповідав Лундгрен. Він також зазначив, що, ймовірно, на його тіло вплинуло вживання стероїдів.

"Я пробував стероїди ще у 80-х, 90-х роках. Я не знаю, чи пов'язано це з раком. Я думаю, можливо, є якийсь зв'язок між терапією тестостероном і раком", — говорив актор.

Нагадаємо, раніше Дольф Лунгрен і Арнольд Шварценеггер зустрілися заради зйомок у документальному фільмі. Цікаво, але хоч їхня кар'єра розвивалася в один час, вони разом знялися тільки в трьох фільмах. І всі три були створені вже у 21 столітті. Це трилогія "Нестримні".