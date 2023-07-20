Джордж Клуні закликав світову спільноту ліквідувати ПВК "Вагнер"

Актор упевнений, що світ повинен більш рішуче діяти проти злочинного угруповання, яке вирішує питання за допомогою тортур, насильства і вбивств.

62-річний американський актор, режисер і підприємець Джордж Клуні в колонці для видання The Economist висловив свою думку з приводу ПВК "Вагнер", підвівши читачів до того, яку небезпеку вона становить, і чому її треба знищити.

Згадуючи про невдалий похід найманців Євгена Пригожина на Москву 24 червня, він розмірковує про те, що тепер буде з вагнерівцями.

"Ясно те, що "Вагнер" був однією з найуспішніших зовнішньополітичних ініціатив Росії за останнє десятиліття. Група дозволила Росії розширити свій вплив на нестабільні держави, особливо в Африці, просуваючи свої економічні інтереси, часто насильницькими методами. Сприйнята "Вагнером" нестабільність наразі пропонує Америці та ширшому міжнародному співтовариству безпрецедентну можливість протистояти використанню Росією цієї сили, що підживлюється жорстокістю і корупцією, за кордоном", — пише актор.

Клуні вказує на те, що в Центральноафриканській Республіці (ЦАР) методи роботи вагнерівців можна побачити найповніше.

"У ЦАР Вагнер створив керівництво із захоплення уряду, використовуючи до неподобства просту угоду: захист режиму в обмін на концесії на видобуток корисних копалин. Вагнер допоміг президенту країни Фостену-Арканжу Туадеру набрати, навчити й озброїти паралельну армію, призначену для захисту проросійського режиму, і вона використовувала масове насильство, щоб придушити опозицію й отримати контроль над великими гірничодобувними концесіями", — ідеться в публікації.

За словами Джорджа, коли лідери ЦАР надали ліцензію на пограбування, "Вагнер" використовував терор, щоб приватизувати і виснажити мінеральні багатства країни, отримуючи оплату "конфліктним золотом і кривавими алмазами".

"Шкідлива присутність "Вагнера" посилила низку гуманітарних криз у ЦАР, сприяючи підвищенню рівня смертності більш ніж удвічі в порівнянні з будь-якою іншою країною світу".

Згідно з нещодавнім розслідуванням The Sentry, одним з організаторів якої є Клуні, стратегія вагнерівців у ЦАР полягала в тому, щоб не залишати жодних слідів своїх злочинів. The Sentry ("Вартовий") — проєкт, мета якого — розшукати і допомогти притягнути до відповідальності тих, хто фінансує збройні конфлікти в Африці та отримує від них вигоду.

У ЦАР "Вагнер" курирує видобуток алмазів і золота "на крові" Фото: ТСН

"Слідчі допитали солдатів-автомобілістів і міліціонерів із підпорядкування "Вагнера", які заявили, що їх навчали тортурам — відрізати руки та ноги, зривати нігті, душити та спалювати людей живцем", — ідеться у звіті.

"Ця стратегія, яка використовується в різних формах у Лівії, Малі, Судані та інших країнах, служить інтересам Росії кількома способами. Відносно невелика кількість найманців допомагає розширити глобальний вплив країни задешево, пропонуючи російському уряду неправдоподібне заперечення, оскільки він з переважною силою підтримує режими ізгоїв і польових командирів. Цей підхід одночасно створює різноманітний набір дійних корів на чорному ринку в той час, коли санкції, пов'язані з Україною, обмежили доступ Росії до іноземної валюти і світових ринків. А "Вагнер" служить всеосяжній стратегічній меті Росії: підриву демократії в Африці", — продовжує Клуні.

Він не вірить, що Путін піде на ліквідацію цієї ПВК, оскільки вона залишається для РФ економічно ефективним способом розширення свого впливу. Домовленості групи занадто прибуткові, щоб Росія та її авторитарні союзники могли їх змінити.

"Коротше кажучи, у будь-якій потенційно зміненій формі вірус "Вагнера" житиме. І плутанина поточного моменту надає Америці та міжнародному співтовариству загалом ідеальну можливість вжити заходів як проти операції, так і проти її ініціатора", — резюмує автор.

Санкції, введені Мінфіном США щодо пов'язаних із "Вагнером" компаній, які торгують кривавими алмазами і спірним золотом, недостатні.

"Необхідна більш надійна стратегія, щоб протистояти загрозі, яку модель "Вагнера" представляє для глобального миру, прав людини та належного управління. Америка, Європейський союз та інші союзники повинні зосередитися на тому, щоб притягнути Вагнера до фінансової та юридичної відповідальності. Вони повинні створити спеціальну коаліцію, спрямовану на демонтаж бізнес-імперії угруповання, спираючись на уроки аналогічних зусиль, спрямованих проти "Ісламської держави" та "Аль-Каїди". Посилення санкцій щодо мереж, пов'язаних з автомобілебудуванням та іншими африканськими країнами, включно з юристами та фінансистами, які їх підтримують, може мати стримувальний вплив на тих, хто розглядає майбутні союзи з "Вагнером" — чи як там його наступник може називатися — і утруднити його, щоб система фінансувала сама себе", — підкреслює Клуні.

Він закликає приділити першочергову увагу розслідуванню і судовому переслідуванню тих, хто несе найбільшу відповідальність за воєнні злочини і злочини проти людяності, чи то співробітники "Вагнера", чи то лідери режиму і місцеві польові командири, пов'язані з "Вагнером".

Раніше Фокус писав, що дружина Джорджа Клуні, відома юристка Амаль Клуні, є членом міжнародної юридичної групи, яка консультує Україну щодо забезпечення відповідальності українських жертв у національних юрисдикціях.