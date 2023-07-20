Бріжіт Бардо пережила зупинку дихання: що сталося

Чоловік знаменитості розповів, що вона важко переносить літню спеку.

88-річна французька модель та акторка Бріжіт Бардо страждає від проблем з диханням. Про це пише Varmatin.

Співробітники служби швидкого реагування прибули до будинку культової постаті 50-60-х у середу, 19 липня 2023, після того, як у неї були проблеми з диханням.

Чоловік Бардо, Бернар д’Ормаль, підтвердив цю новину та пояснив, що відбулося незабаром після того, як стався інцидент у їхній резиденції в Сен-Тропе.

"Було близько 9 години ранку, коли у Бріжіт виникли проблеми з диханням", — сказав він місцевому виданню, зазначивши, що машини швидкої допомоги на півдні Франції спочатку "отримали неправильну" адресу.

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Бріжіт Бардо Фото: ACC Art Books

"[Її дихання] було сильнішим, ніж зазвичай, але вона не втрачала свідомості. Назвемо це моментом відволікання дихання".

Д’Ормаль додав, що коли рятувальники прибули, вони підключили 88-річну Бардо до кисню "і деякий час залишилися спостерігати за нею".

"Як і всі люди певного віку, вона більше не може переносити спеку", — пояснив він. "Це буває у 88 років. Вона не повинна докладати марних зусиль".

Бріжіт Бардо Фото: ACC Art Books

Бардо знають як одну з найбільш затребуваних акторок 50-60-х років. Однак у 1973 році незадовго до свого 40-річчя вона завершила активну карʼєру.

З тих пір французька активістка присвятила своє життя захисту тварин.

Нагадаємо, Бріжіт Бардо подала в суд на футболіста, який штовхнув кота.

Також Фокус писав про вихід книги з унікальними фото французького секс-символу 50-60-х років.