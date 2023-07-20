Бріжіт Бардо пережила зупинку дихання: що сталося
Чоловік знаменитості розповів, що вона важко переносить літню спеку.
88-річна французька модель та акторка Бріжіт Бардо страждає від проблем з диханням. Про це пише Varmatin.
Співробітники служби швидкого реагування прибули до будинку культової постаті 50-60-х у середу, 19 липня 2023, після того, як у неї були проблеми з диханням.
Чоловік Бардо, Бернар д’Ормаль, підтвердив цю новину та пояснив, що відбулося незабаром після того, як стався інцидент у їхній резиденції в Сен-Тропе.
"Було близько 9 години ранку, коли у Бріжіт виникли проблеми з диханням", — сказав він місцевому виданню, зазначивши, що машини швидкої допомоги на півдні Франції спочатку "отримали неправильну" адресу.
У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!
"[Її дихання] було сильнішим, ніж зазвичай, але вона не втрачала свідомості. Назвемо це моментом відволікання дихання".
Д’Ормаль додав, що коли рятувальники прибули, вони підключили 88-річну Бардо до кисню "і деякий час залишилися спостерігати за нею".
"Як і всі люди певного віку, вона більше не може переносити спеку", — пояснив він. "Це буває у 88 років. Вона не повинна докладати марних зусиль".
Бардо знають як одну з найбільш затребуваних акторок 50-60-х років. Однак у 1973 році незадовго до свого 40-річчя вона завершила активну карʼєру.
З тих пір французька активістка присвятила своє життя захисту тварин.
Нагадаємо, Бріжіт Бардо подала в суд на футболіста, який штовхнув кота.
Також Фокус писав про вихід книги з унікальними фото французького секс-символу 50-60-х років.