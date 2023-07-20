Позитив і Антоніна Хижняк: українські селебріті відвідали прем'єру "Оппенгеймера"
У Києві відбувся прем'єрний показ гучної картини Крістофера Нолана.
19 липня, в кінотеатрі Планета Кіно, River Mall відбувся прем'єрний показ найочікуванішого фільму року "Оппенгеймер" режисера Крістофера Нолана. Першими оцінити нову картину режисера режисера, який зняв культові картини "Початок" і "Інтерстеллар", прийшли українські селебріті, топові блогери і відомі українські актори.
Серед гостей були Антоніна Хижняк, Олексій Завгородній (Позитив), Олексій Комаровський, Юлія Сеник, Андрій Ковальський та багато інших. Журналіст Фокуса також побував на прем'єрі стрічки.
Світова прем'єра фільму "Оппенгеймер" відбудеться 21 липня.
Про що фільм "Оппенгеймер"
Головну роль у новому творінні Нолана виконав Кілліан Мерфі, один із його улюблених акторів. Заради ролі "батька атомної бомби" Мерфі довелося схуднути, змінити ходу і навіть манеру говорити.
Роль його дружини Кітті виконала Емілі Блант, а роль коханки-комуністки Джин Тетлок — Флоренс П'ю.
Інші ролі у фільмі Крістофера Нолана виконали Роберт Дауні-молодший, Гері Олдман, Метт Деймон, Рамі Малек і багато інших зірок Голлівуду.
Фільм "Оппенгеймер" розповідає історію життя знаменитого фізика Роберта Оппенгеймера, його стосунків із вченими-колегами, а також про те, як створювали атомну бомбу, що знищила Хіросіму і Нагасакі під кінець Другої світової війни. І як рішення створити смертоносну зброю вплинуло на самого Оппенгеймера.
Раніше Фокус публікував рецензію на фільм на фільм "Астероїд-Сіті". Крім того, Фокус писав про те, як пройшла музична премія YUNA — 2023.