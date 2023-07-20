Дженніфер Лопес вилаялась на папараці (фото, відео)

Зірці тривалий час не відчиняли спортзал.

53-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вилаялась на папараці. Про це пише TMZ.

Дружина Бена Аффлека була не в захваті від того, що не змогла увійти до зіркової студії Tracy Anderson Method Studio в Лос-Анджелесі. На відео, отриманому TMZ, видно, як співачка активно стукає в двері студії після того, як не змогла потрапити всередину.

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Дженніфер Лопес

Зрештою хтось відчинив для неї двері зсередини, і Джей Ло змогла продовжити тренування.

Після заняття спортом її знову помітили, як зірка виходила з приміщення, а папараці чекали, поки вона сяде в позашляховик біля будівлі.

Коли фотографи сказали їй "Гарного дня", можна почути, як Лопес кричить: "F–k you, до побачення".

Артистка одягла відповідний неоновий комплект легінсів зі зміїним принтом і спортивний топ для заняття. Вона зібрала волосся в тугий пучок і додала окуляри-авіатори, тримаючи в руках пляшку води зі стразами під час спеки.

Любов Джей Ло до тренувань не є секретом для Голлівуду, оскільки раніше вона розповідала Us Weekly, що вправи допомагають її психічному здоров’ю залишатися на правильному шляху.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес вирушила на шопінг у червоній максі сукні.

Також Фокус писав про першу річницю одруження Джей Ло та Бена Аффлека.