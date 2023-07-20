У напівпрозорому топі: Меган Фокс вирушила на побачення з нареченим (фото)

Зіркова пара, яка з початку 2023 року підігріває чутки про розставання, знову зʼявилася на публіці.

37-річна американська акторка Меган Фокс вирушила на побачення зі своїм нареченим Machine Gun Kelly. Про це пише People.

Зірка екрану і 33-річний музикант були сфотографовані разом у Лос-Анджелесі, коли вони купували закуски на ринку Еревон.

Kelly, він же Колсон Бейкер, простягав руку до акторки, коли вони йшли разом, музикант тримав сумку з ринку, а Фокс несла піджак до свого повністю чорного вбрання.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Для виходу у світ багатодітна мама обрала напівпрозорий топ та чорну мініспідницю, доповнивши образ прозорими туфлями на високій платформі.

Тим часом музикант був у білому лонгсліві та світлих джинсах. До образу Бейкер додав блакитну кепку та масивні білі кросівки.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly

Прогулянка зірки фільму "Тіло Дженніфер" і її нареченого стала першим випадком, коли пару сфотографували разом на публіці з травня 2023 року. У пари, яка була заручена із січня 2022, виникли проблеми у стосунках після того, як Фокс натякнула на можливий розрив у лютому 2023.

Меган Фокс та Machine Gun Kelly Фото: Getty Images

"Вони зробили багато роботи, щоб знову зміцнити свої стосунки і знову разом", — сказало джерело. "Вони заручені, але не планують весілля".

Нагадаємо, Меган Фокс продемонструвала фігуру в невидимому бікіні.

Також Фокус писав про нове татуювання Меган Фокс.