Ніколь Кідман розповіла про своїх доньок від Кіта Урбана (фото)

Актриса дуже рідко дає інтерв'ю про своїх дітей, тож її одкровення стали приємним сюрпризом.

Ніколь Кідман дала рідкісне інтерв'ю про своїх дітей. Актриса розповіла про доньок від Кіта Урбана в телеінтерв'ю для свого останнього серіалу Paramount "Спецназ: Левиця" (Special Ops: Lioness). Про це пише Daily Mail.

56-річна австралійська акторка розповіла про плани своєї сім'ї в Австралії, коли вона сиділа з колегою по фільму Зої Салдана під час розмови з ведучою Studio 10 Анджелою Бішоп.

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Ніколь Кідман, говорячи про своїх молодших доньок Сандей і Фейт, розповіла, що вони люблять відвідувати її сім'ю в Австралії.

Ніколь Кідман і Кіт Урбан із доньками

"Сім'я — завжди сім'я. Ми досить часто літаємо туди-сюди", — зізналася акторка, кажучи, що 14-річна Сандей і 12-річна Фейт люблять свою тітку, сестру Ніколь, кузенів і кузенів, і свою бабусю.

"Це величезна частина нашого життя", — додала вона.

Ніколь Кідман і кантрі-співак Кіт Урбан переважно проживають у Нешвіллі в США зі своїми дітьми, але актриса не забуває про своє коріння.

У травні вона купила вже шосту квартиру з трьома спальнями в Сіднеї за 7,7 мільйона доларів. Причому всі квартири акторки розташовані в одному будинку і їхня загальна вартість уже перевищує 27 мільйонів доларів.

Відомо, що Ніколь Кідман дуже щаслива у своєму другому шлюбі. За Кіта Урбана вона вийшла заміж у 2006 році. Її першим чоловіком був Том Круз, з яким вона розлучилася 2001 року, проживши в шлюбі 11 років.

Том і Ніколь усиновили двох дітей — доньку Ізабеллу Джейн і сина Коннора Ентоні. Однак нещодавно з'ясувалося, що Кідман не спілкується з ними. Ізабелла і Коннор сповідують саєнтологію, як і їхній батько. А, за чутками, у цій церкві Ніколь вважають "пригнічувальною особистістю" і не бажають, щоб вона спілкувалася з дітьми.

Ніколь Кідман із прийомними дітьми Фото: Getty Images

Вона не була на весіллі Коннора 2019 року і якось зізналася, що не бачила своїх старших дітей уже багато років.

Коннор та Ізабелла, зі свого боку, заявили, що люблять свою матір, але не пояснили, чому не бачаться з нею і відхиляють усі її запрошення.