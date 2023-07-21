Брат Кейт Міддлтон розповів, як зараз ставиться до своєї статусної сестри

Після переїзду Кейт із сім'єю до Віндзора Джеймс отримав можливість частіше бачитися з сестрою, оскільки живе неподалік.

36-річний молодший брат принцеси Уельської Джеймс Міддлтон — особистість не публічна і воліє триматися в тіні. Тому будь-яка його поява в ЗМІ або на екрані відразу ж привертає увагу публіки. Так, нещодавно він став гостем програми "Доброго ранку, Британія", де, серед іншого, розповів про свої стосунки з високопоставленою сестрою, пише Hello.

За словами Джеймса, він вражений тим, якою стала Кейт.

"Вона моя сестра... і я дуже пишаюся і завжди дивуюся тому, як багато вона робить, і це продовжує залишатися в центрі моєї уваги. Бачити, як вона розквітає в цій ролі... Я дуже пишаюся нею".

Джеймс також подякував своїй сестрі за те, що вона допомогла йому вперше розповісти про своє психічне здоров'я, і тепер він є його громадським захисником і може говорити відкрито про пережитий досвід, щоб допомогти іншим людям.

"Завдяки тій роботі, яку вони виконали... це додало мені впевненості, щоб висловитися", — підкреслив він.

Джеймс не зміг не згадати про свого покійного собаку Еллу, яка стала його порятунком у найважчі часи боротьби з клінічною депресією, і навіть привів двох собак із собою в студію.

Міддлтон розповів про те, що зараз разом із дружиною готується до статусу батька і з нетерпінням очікує народження первістка.

"Це був дуже важкий початок року після втрати моєї коханої Елли, проте ми закінчимо рік найдорогоціннішим маленьким поповненням у нашій зростаючій родині", — писав він раніше в соцмережі, поділившись знімками вагітної Алізе.

Відтоді як принцеса Кейт переїхала до Віндзора зі своїм чоловіком і трьома дітьми, вона тепер набагато ближче до свого брата, який проживає в Беркширі. Крім того, їхні батьки Керол і Майкл Міддлтони, також перебувають у цьому районі. Вони живуть у селі Баклбері в будинку вартістю 4,7 мільйона фунтів. Це маєток у георгіанському стилі з сімома спальнями, вітальнею, бібліотекою, 18 акрами землі і відкритим басейном. Саме тут сестра Кейт Піппа та її чоловік Джеймс Метьюз вирішили провести свій весільний прийом у травні 2017 року.

Раніше Фокус писав, що дядько Кейт Міддлтон пояснив, чому його племінниця готова до ролі королеви.