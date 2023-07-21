"Це не про милосердя": Кондратюк пояснив, чому не пробачить борг Козловському (відео)

Конфлікт між продюсером Ігорем Кондратюком і співаком Віталієм Козловським триває понад десять років.

Український продюсер Ігор Кондратюк заявив, що ніколи не пробачить своєму колишньому підопічному, співаку Віталію Козловському. Про це він повідомив в інтерв'ю блогеру та радіоведучому Славі Дьоміну.

"Якщо моє життя закінчиться, я йому пробачу. Думаю, що він повинен як чоловік заплатити те, що він винен. Уся історія. Зі мною було б те ж саме. Я ставлюся до людей так, як хочу, щоб вони ставилися до мене. Бачить Бог, дехто з тих, хто перемагав у "Шансі", зараз мені винні більше, ніж винен Козловський. Але він єдиний, у кого не вистачило мізків зробити це по-людськи. Тому він і винен", — пояснив Ігор Кондратюк.

За його словами, він не анулюватиме суди, адже "це не про милосердя, це інші історія, вона тривала в часі. Він свідомо порушував закон, і він за це був покараний судами".

Також продюсер розповів, що ніяк не відреагував на те, що Віталій Козловський пішов служити, адже життя співака його не цікавить. Натомість Кондратюку лише цікаво, чи виконає Козловський рішення суду й чи заплатить свій борг.

Зазначимо, що конфлікт між продюсером і співаком триває з 2012 року. Зокрема, тоді Віталій Козловський вирішив розірвати контракт зі своїм продюсером. Після цього Кондратюк заборонив йому виконувати пісні, що були створені під час співпраці, співака не пускали до студій звукозапису та радіостанцій. Також Кондратюк подав до суду й виграв його. Зокрема, Козловський винен йому мільйони, проте не віддає.

Нагадаємо, продюсер Ігор Кондратюк розкритикував Потапа та Руслана Ханумака за їхні "воєнні" пісні.

Водночас співак Віталій Козловський завершив проходження програми бойової підготовки на полігоні в Київській області й склав присягу на вірність Україні.