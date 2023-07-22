Дочка легендандарного Чарлі Чапліна — Жозефіна Чаплін померла в Парижі (фото)

Перша її поява на екрані відбулася 1952 року, коли Жозефіні було три роки. Протягом багатьох років вона від імені своїх братів і сестер керувала офісом Чапліна в Парижі.

Шоста з 11 дітей легенди кіно Чарлі Чапліна — Жозефіна Чаплін померла в Парижі. Її смерть настала ще 13 липня, але сім'я офіційно повідомила про смерть тільки зараз. Їй було 74 роки, повідомило 21 липня видання The Hollywood Reporter.

Вона була третьою з восьми дітей легендарного Чарлі Чапліна і його четвертої дружини Уни О'Ніл, з якою вони прожили 34 роки.

Джозефіна Чаплін народилася 28 березня 1949 року в США, у Санта-Моніці, штат Каліфорнія.

Кар'єра Жозефіни Чаплін

Дівчинка пішла по стопах батька, а перша її поява на екрані відбулася 1952 року, коли їй було три роки. Це був фільм "У центрі уваги", режисером-постановником якого був сам Чарлі Чаплін. Також вона з'явилася в його фільмі "Графиня з Гонконгу" 1967 року.

Жозефіна Чаплін зі своїм батьком під час літніх канікул, 1957 рік. Джерело: Getty

Тим часом основні картини в кар'єрі акторки були зняті у Франції. Вона знялася разом із Лоуренсом Гарві у фільмі Менахема Голана "Втеча до сонця" (1972) про групу людей, які намагаються покинути Радянський Союз, рятуючись від антисемітизму і політичних репресій.

Також Жозефіна Чаплін знімалася з Вітторіо Де Сіка і Морісом Роне у фільмі "Кульбаби" (1972), з Лів Ульман і Кіфером Сазерлендом у фільмі Деніела Петрі "Хлопчик із затоки" (1984) і з Клаусом Кінскі в німецькомовній версії фільму "Джек-різник".

У 1988 році вона зіграла роль Гедлі Річардсон, першої дружини Ернеста Гемінґвея, у мінісеріалі, в якому знявся Стейсі Кіч.

Протягом багатьох років Жозефіна від імені своїх братів і сестер керувала офісом Чапліна в Парижі та спонсорувала встановлення статуї свого батька у Вотервіллі (Ірландія), де її сім'я часто відпочивала.

Жозефіна Чаплін і Г'ю Гріффіт на зйомках фільму "Кентерберійські оповідання". Джерело: Getty

Особисте життя

З 1969 р. до розлучення в 1977 р. вона була одружена з грецьким бізнесменом Ніккі Сістоварісом, а потім до його смерті 1983 р. жила з французьким актором Морісом Роне. Її другим чоловіком став археолог Жан-Клод Гарден; вони були разом з 1989 року до його смерті 2013 року.

Крім Жеральдін і Мішеля, в живих ще залишилися її сестри Вікторія, Джейн і Аннет, брати Ежен і Крістофер, а також сини Шарлі, Жюльєн і Артур.

Про причини смерті не повідомляють. Похорон відбудеться в Парижі в колі сім'ї.

Раніше повідомлялося, 6 червня у віці 101 рік у Нью-Йорку померла Франсуаза Жило — єдина кохана легендарного художника Пабло Пікассо. За її словами, Жило останнім часом страждала від захворювань легенів і серця.