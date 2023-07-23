Ближче до інших зірок: Меган Маркл і принц Гаррі хочуть купити нове житло

Новина про переїзд з'явилася в той момент, коли герцогині Сассекській порадили "кинути принца Гаррі й діяти самостійно", щоб врятувати свою кар'єру.

Принц Гаррі та Меган Маркл "переглядають варіанти свого проживання", стверджує джерело. Про це пише Daily Star.

Наразі герцог і герцогиня Сассекські живуть у величезному особняку в Монтесіто, штат Каліфорнія. Однак уже давно стверджується, що вони хочуть кинути все і переїхати в інше місце. Видання зазначає, що якщо вірити джерелу, цей переїзд може бути близьким як ніколи.

"Гаррі та Меган розглядають варіанти свого проживання, і Малібу є одним із найцікавіших місць. Вони таємно відвідували цей район кілька разів, гуляли та дивилися, що там є. Меган знайома з деякими районами, оскільки встигла побувати там, коли була дитиною. Невідомо, чи будуть вони продавати Монтесіто або просто додадуть до нього місце в Малібу. Новий будинок може бути недалеко від Беверлі-Гіллз. Це розумно, і, звісно, в Малібу тусуються, спілкуються й укладають угоди великі зірки, продюсери та керівники студій під час вечерь і пляжних вечірок", — заявило джерело, стверджуючи, що вони перебувають на найранішій стадії переїзду в зовнішні райони Лос-Анджелеса.

Джерело стверджує, що переїзд може бути близьким як ніколи Фото: Скріншот/CBS

Новина про переїзд з'явилася в той момент, коли Меган порадили "кинути принца Гаррі й діяти самостійно", щоб врятувати свою кар'єру.

Колишній акторці Меган, схоже, не терпиться зайняти себе чимось іншим, окрім засмаги на каліфорнійському сонці, особливо після того, як минулого місяця було розірвано угоду про випуск подкасту на Spotify.

"Меган дуже засмучена через відмову Spotify і події, що послідували за цим, — це абсолютно вибило її з колії. Її команда попередила її, що у неї "немає майбутнього" з Гаррі й що їй потрібно почати працювати над своїми індивідуальними проєктами, а не розглядати себе як половину бренду Сассекс", — розповіло близьке до сім'ї джерело.

Раніше Фокус повідомляв, що Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили пожити окремо. Фінансові труднощі та невдачі в кар'єрі посилили розкол у парі.

Також стало відомо, що Меган Маркл і принц Гаррі розчаровані, що їхній серіал не номінували на "Еммі". Картина від Netflix зібрала загалом 81,6 млн годин перегляду.